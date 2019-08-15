Фото: Олег Яровиков В уфимском аэропорту рассказали, как отпугивают птиц в зоне полетов Фото: Олег Яровиков

УФА, 15 авг 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

В уфимском аэропорту рассказали, как отпугивают птиц от самолетов.

Для орнитологического обеспечения безопасности полетов в международном аэропорту «Уфа» установлена биоакустическая система. Он автоматически отпугивает птиц с территории аэродрома, мешает образовывать пернатым постоянные колонии и гнездования. В зависимости от количества птиц, их видового состава, времени года и времени суток интенсивность звука регулируется спецпрограммой.

«Контролю над орнитологической ситуацией в аэропорту Уфы уделяют особое внимание, так как столкновение с птицами может представлять серьезную угрозу для воздушных судов», — пояснила пресс-секретарь уфимского авиаузла Татьяна Ризван.

Специально созданная комиссия проверят состояние посадок. Раз в год на летном поле проводят биохимическую обработку и травят грызунов. Орнитолог и специалисты аэродромной службы в круглосуточном режиме ездят по территории аэродрома на автомобилях, оборудованных мобильными биоакустическими установками.

Кроме того, в аэропорту применяются специализированное механическое оборудование и пиротехнические средства.

Согласно распоряжению Росавиации, в аэропорту «Уфа» создана рабочая группа, контролирующая состояние орнитологического обеспечения безопасности полетов. Такая же, как установленная в уфимском аэропорту система против птиц, работает еще в шести российских аэропортах, включая «Внуково» и «Пулково».

«Чтобы уменьшить шансы появления птиц на летном поле, специалисты аэродрома следят за скоплениями и массовыми перелетами птиц на пути движения воздушного судна. В случае обнаружения птиц экипажи оперативно оповещают. На аэродроме и поблизости спиливают верхние ветви деревьев, на которых расположены гнездовые колонии птиц. Чтобы не привлекать пернатых, на территории аэродромов запрещены все сельскохозяйственные работы, кроме сенокошения. Также особыми средствами уменьшают возможности гнездования птиц на аэродромных сооружениях», — пояснила Татьяна Ризван.

15 августа Аэробус-321 авиакомпании «Уральские авиалинии» экстренно приземлился в кукурузном поле под Москвой. Никто из пассажиров на борту не пострадал. Борт выполнял рейс Москва (Жуковский) — Симферополь. По официальным данным, причиной экстренной посадки стало возгорание двигателей: самолет столкнулся в воздухе со стаей чаек, птицы попали в моторы, что вызвало отказ всех двигателей.