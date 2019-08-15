В Уфе на обновление Института профзаболеваний направят 103 млн рублей

УФА, 15 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

Уфимскому научно-исследовательскому институту медицины труда и экологии человека выделят из федерального бюджета 103 млн рублей в соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Средства направят на реконструкцию лабораторного корпуса. В 2019 году на строительно-монтажные работы планируется выделить 20 млн рублей.

Проектно-сметные документации готовы, подрядчик определён, контракт подписан, строительно-монтажные работы начнутся уже 19 августа 2019 года.

Планируется, что реконструкция продлится три года. Сдать готовый объект рассчитывают в конце 2021 года.

По словам директора института Ахата Бакирова, это заведение уникальное для Башкирии, и в уральском регионе подобных лабораторий нет вообще.

После ремонта на базе института будут проводить фундаментальные научные и прикладные работы в области неклинических исследований. Лаборатория будет соответствовать международным требованиям.

Уфимский научно-исследовательский институт медицины труда и экологии человека – это крупный научно-исследовательский и клинический центр, в котором успешно трудятся свыше 300 сотрудников.

Основными направлениями научных исследований являются: актуальные проблемы медицины труда, экологии человека, гигиены окружающей среды, охрана здоровья промышленных рабочих и населения в регионе с преимущественным развитием нефтяной, нефтеперерабатывающей, нефтехимической и химической промышленности.