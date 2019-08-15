Общественники считают, что в Башкирии на незаконную продажу алкоголя «закрывают глаза»

Фото: https://www.instagram.com/antidiler_ufa/





Фото: https://www.instagram.com/antidiler_ufa/

УФА, 15 авг 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Лидер общероссийского общественного антинаркотического движения «АнтиДилер», член Общественной палаты России Дмитрий Носов подвел итоги работы антинаркотических и антиалкогольных рейдов в Уфе. Общественник считает, что органы власти и правопорядка в Башкирии закрывают глаза на многие факты нарушения закона по продаже алкоголя и «фуриков», и попросил врио главы республики обратить на это внимание и навести порядок.

За 1,5 месяца работы @antidiler_ufa было проведено 44 рейда. Выявлены и изъяты не только контрафактный алкоголь, сигареты, а также флаконы медицинского антисептического средства и даже набор для приготовления тяжёлых наркотиков. Общая стоимость изъятой продукции 500 тысяч рублей. Кроме этого, была выявлена одна наркоаптека. По данным общественников, она в столице Башкирии далеко не одна.

﻿«У нас сложилось четкое понимание, что в МВД присутствует коррупционный фактор, — делает вывод Дмитрий Носов. — При вызове полиции неоднократно магазины закрывались через пять минут после звонка. В одном из рейдов в ходе осмотра магазина были выявлены контрафактные сигареты и «фурики», нами было предложено все изъять, как это происходит обычно, на этих словах сотрудник УБЭП спрятал «фурики» под прилавок и выгнал нас из магазина. По данному поводу написано письмо на имя начальника УМВД по Башкортостану. Самые злачные районы — Орджоникидзевский и Кировский. Серьезная претензия к работе глав этих районов. Они либо не знают, что творится, и способствуют тому, что деньги не поступают с акцизов в бюджет республики и страны, или они имеют к этому причастность. Также хочу обратить ваше внимание на «Главпивторг», который является крупной сетью магазинов спиртных напитков. Под видом кафе «Главпивторг» работает в ночном режиме, спаивая людей Башкирии. Владелец данного «заведения», нарушая закон, откровенно посылает административных сотрудников и правоохранительные органы на три буквы. Не желая приостанавливать работу магазинов, его владелец уплатил порядка 5 млн рублей штрафов, но это его совсем не останавливает!»

В связи с этим лидер антинаркотического движения обратился к врио главы Башкортостана Радию Хабирову с просьбой навести порядок в этом вопросе и организовать проверки по фактам нарушения закона.

﻿«Знаю вас как человека, искренне переживающего за здоровье и благополучие нашего народа. Зло должно быть наказано. В свою очередь, мы готовы предоставлять всю выявленную информацию о действиях, а точнее бездействии органов власти и правопорядка», — сказал Дмитрий Носов.