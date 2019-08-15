Башкирия в федеральных СМИ: Как издеваются над роженицами, время дебатировать

УФА, 15 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

В России начались предвыборные дебаты кандидатов в губернаторы. Врио главы Башкирии намерен поучаствовать в дебатах «хотя бы один раз».

Время дебатов. В России начались предвыборные дебаты кандидатов в губернаторы, информировала газета «Коммерсантъ», напомнив, что выборы губернаторов на 8 сентября назначены в 16 регионах страны. Как выяснило издание, в дебатах пока приняли участие лишь врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов и врио главы Сахалинской области Валерий Лимаренко. «Остальные врио губернаторов слишком заняты для полемики с оппонентами», — говорится в сообщении. В частности, «врио губернатора Курской области Роман Старовойт назвал политическую борьбу «неэффективным занятием» и отдал предназначенное ему время оппонентам». В правительстве Оренбуржья изданию рассказали, что врио губернатора Денису Паслеру «дебатировать не с кем». При этом «врио главы Башкирии Радий Хабиров намерен поучаствовать в дебатах «хотя бы один раз», пишет газета. «Сейчас определяется время», — уточнил собеседник «Ъ».

Для повышения производительности труда. «Лента.ру» узнала, что Башкирия вложит в повышение производительности труда в рамках одноименного нацпроекта почти 40 млн рублей. Из них 37,5 млн рублей — поступит из федерального бюджета, еще 2 млн рублей планируют выделить из регионального бюджета. «Средства пойдут на модернизацию центров занятости в Стерлитамаке», — говорится в сообщении. Республика вошла в число 16 регионов, в которых в этом году должны появиться обновленные центры занятости, пилотным муниципалитетом выбран Стерлитамак, пояснили в издании.

Тем временем Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства совместно с региональными гарантийными организациями запустила новый лизинговый продукт, сообщает «RT», уточнив при этом, что «он предусматривает отсутствие авансового платежа по договорам лизинга». «Продукт представлен во всех региональных лизинговых компаниях Корпорации МСП в Татарстане, Ярославской области, Якутии и Башкирии», — уточнили на телеканале.

Миллионы на модернизацию очистных сооружений. «Строй-Газета» узнала, что Фонд содействия реформированию ЖКХ одобрил заявку Башкирии на получение 184 млн рублей на модернизацию очистных сооружений в Ишимбае. «Общая стоимость проекта составит 307,16 млн рублей. Помимо Фонда ЖКХ в него вложатся руководство Башкирии и непосредственно участник проекта, — пояснили в издании. — Им нужно будет внести по 61,43 млн руб». Работы надо начать в этом году, завершить — в 2021-м.

Не битьем, так угрозой. «Вести.ру» сообщают, что коллекторский рынок в России появился 15 лет назад, но методы работы агентств по выбиванию долгов за эти годы кардинально не поменялись — это угрозы и запугивания. В качестве примера портал сообщает, что сейчас «в Уфе суд рассматривает дело коллекторов, которые терроризировали детский сад. В течение нескольких недель они названивали воспитателям из-за долга их коллеги, которая взяла заем в микрофинансовой организации. Постоянно меняли номера телефонов и сыпали угрозами». В Ивановской области сотрудники колл-центра в жесткой форме требовали погасить долг, который девушка никогда не брала. «Страшные вещи говорили. И про изнасилование, что мужа изобьют и что у должников дома сгорают», — говорится в сюжете. В другом случае коллекторы предлагали должнику продать почку, чтобы рассчитаться.

Агрессивное акушерство. Однако, как выяснила «Газета.Ru», в России издеваются не только над должниками, но даже над роженицами. В частности, в издании рассказали, как «в конце июля 2019 года 28-летняя жительница Уфы Ева Радченко попала в затруднительную ситуацию в местном роддоме – там для беременной девушки попросту не нашлось места». Отмечается, что уфимка «до сих пор не может прийти в себя после «всех кругов ада государственной клиники». «В приемном покое меня искренне пытались убедить воспользоваться услугами платных частных клиник. Меня попросили написать отказ, предложив вместо палаты «стульчик в коридоре», — рассказала девушка. Помочь смогло только вмешательство мужа Радченко, который позвонил напрямую главврачу. «Также в роддомах России затягивают роды, не дают рожать по выходным, заставляют женщин отказаться от кесарева сечения, унижают и доводят до нервных срывов», — говорится в материале «Газеты.Ru», рассказывающем, «как роды в России могут превратиться в настоящий ад». По данным издания, «агрессивным» акушерство в стране назвала даже вице-президент Российской ассоциации акушеров-гинекологов Галина Савельева. «Агрессия, по ее словам, выражается как в общении с роженицами, так и в тактике ведения родов».

О жестоком обращении с детьми. Пермский край стал лидером по количеству показателей жестокого обращения с детьми, сообщил РБК со ссылкой на данные Минпросвещения и Росстата. Первая пятерка регионов по этому показателю выглядит так: Пермский край — 159 случаев; Архангельская область — 55; Краснодарский край — 55; Оренбургская область — 53; Кировская область — 46. При этом, по данным издания, Башкортостан вошел в число регионов-лидеров по количеству уголовных дел за жестокое обращение с детьми. На первом месте в этом антирейтинге Оренбургская область — 118 решений; Башкортостан на втором — 114; на третьем — Пермский край — 73, далее идут Саратовская и Челябинская области — 70 и 66 соответственно. Ни одного случая жестокого обращения с детьми не зафиксировано в Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии.

Эта же республика фигурировала в материалах многих федеральных СМИ, сообщивших, что пропавшего в горах Кабардино-Балкарии мальчика из Башкирии нашли живым. Как передает об этом ТАСС﻿, «6-летнего мальчика, который пропал в ущелье Адыр-Су Кабардино-Балкарии, спасатели обнаружили живым и невредимым в районе альпинистского лагеря Уллу-Тау». Сообщение о пропаже приехавшего из Башкирии ребенка 2013 года рождения поступило в среду, 14 августа, напомнили в агентстве. В поисках участвовали родственники пропавшего, спасатели, полицейские и волонтеры.