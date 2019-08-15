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15 августа Четверг

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Уфе мужчина едва не упал с балкона восьмого этажа

ОБЩЕСТВО
Фото: МЧС по РБ

В Уфе мужчина едва не упал с балкона восьмого этажа Фото: МЧС по РБ

УФА, 15 авг 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Сотрудники Уфимского поисково-спасательного отряда МЧС России сегодня утром спасли мужчину, свисавшего с лоджии на восьмом этаже жилого дома по улице Гагарина Уфы.

По данным пресс-службы регионального МЧС, мужчину удерживала от гибели супруга, которая соответственно не могла открыть дверь спасателям.

Спасатели вскрыли дверь с помощью слесарного инструмента и помогли мужчине попасть обратно домой. Его передали бригаде скорой медпомощи, на месте также находятся сотрудники полиции.

Теги: МЧС по РБ
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