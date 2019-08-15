В Уфе мужчина едва не упал с балкона восьмого этажа
В Уфе мужчина едва не упал с балкона восьмого этажа Фото: МЧС по РБ
УФА, 15 авг 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.
Сотрудники Уфимского поисково-спасательного отряда МЧС России сегодня утром спасли мужчину, свисавшего с лоджии на восьмом этаже жилого дома по улице Гагарина Уфы.
По данным пресс-службы регионального МЧС, мужчину удерживала от гибели супруга, которая соответственно не могла открыть дверь спасателям.
Спасатели вскрыли дверь с помощью слесарного инструмента и помогли мужчине попасть обратно домой. Его передали бригаде скорой медпомощи, на месте также находятся сотрудники полиции.