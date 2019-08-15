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15 августа Четверг

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии активисты ОНФ просят власти сделать уфимские аптеки доступными для инвалидов

ОБЩЕСТВО
Фото: ОНФ по РБ

В Башкирии активисты ОНФ просят власти сделать уфимские аптеки доступными для инвалидов Фото: ОНФ по РБ

УФА, 15 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Башкортостане проверили, насколько приспособлены аптеки Уфы к потребностям маломобильных граждан. Все фармацевтические учреждения, которые посетили общественники, оказались недоступны для людей с инвалидностью.

В доме №46 по улице Кирова работают три аптеки и ни в одну из них человек в инвалидной коляске попасть не сможет. У пандусов — ненормативный уклон, неправильная ширина и скользкое покрытие. Поручни не соответствуют требованиям или их просто нет, как и акустических и тактильных средств получения информации.

В соседнем доме по улице Кирова, 48 рабочая створка входной двери аптеки имеет ненормативную ширину, а на стекле нет яркой контрастной маркировки. В аптеке на улице Губайдуллина, 19 не соответствуют требованиям пороги, а в аптеке на улице Мустая Карима, 50 не обустроен бордюрный съезд.

﻿«В списке требований и условий, при выполнении которых аптекам разрешают вести фармацевтическую деятельность, значится, что входная группа должна быть оборудована для людей с нарушением функций опорно-двигательного аппарата, — отметил член регионального штаба ОНФ в Республике Башкортостан, председатель Башкирской республиканской организации Всероссийского общества инвалидов Олег Ротов. — Все аптеки, которые мы посетили, оказались недоступны для маломобильных граждан. Возникает вопрос: как им удалось получить лицензию?»
Список аптек-нарушителей активисты ОНФ направили в контрольно-надзорные органы и рекомендовали взять на контроль создание безбарьерной среды для людей с инвалидностью.

Теги: ОНФ, доступная среда, инвалиды
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