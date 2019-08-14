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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Студенты УГАТУ получили стипендии Президента России на обучение за рубежом

партнерский материал
ОБЩЕСТВО
Фото: УГАТУ

Студенты УГАТУ получили стипендии Президента России на обучение за рубежом Фото: УГАТУ

УФА, 14 авг 2019.

Комиссия Министерства науки и высшего образования РФ провела заседание по отбору претендентов для назначения стипендий Президента РФ для обучения за рубежом в 2019/20 учебном году. Кандидаты определялись по нескольким критериям: успехи в обучении, научные достижения (публикации, изобретения), победы в конкурсах, награды.

В списке – сразу шесть студентов УГАТУ (факультет защиты в чрезвычайных ситуациях), которым предстоит теперь получить опыт международного обучения. Это Гульнара Кадырова, Мария Леонтьева, Павел Михайлов, Денис и Дмитрий Таракановы, Людмила Храмцова.

«Международные стипендиаты – хорошая традиция факультета защиты в чрезвычайных ситуациях, ежегодный отбор традиционно проходят несколько студентов с этого факультета – рассказали в пресс-службе вуза.

Авиационный университет стал единственным вузом Башкирии, студенты которого вошли в список стипендиатов.

Теги: угату
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