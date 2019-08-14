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В Белую выпустили более ста тысяч мальков стерляди

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ОБЩЕСТВО
Фото: АО «Транснефть – Урал»

В Белую выпустили более ста тысяч мальков стерляди Фото: АО «Транснефть – Урал»

УФА, 14 авг 2019.

Река Белая пополнилась более чем сотней тысяч мальков стерляди. Выпуск молоди ценной породы рыб был организован АО «Транснефть – Урал» в рамках мероприятий по искусственному воспроизводству рыбных ресурсов.

Рыбу в Уфу доставили из Пермского края, где она выращивалась в специализированном рыбоводном центре. К месту выпуска мальки добирались на большегрузном автомобиле, оснащенном специальным оборудованием для жизнеобеспечения рыбы.

Выпуск мальков проводился под контролем специалистов отдела экологической безопасности и рационального природопользования АО «Транснефть – Урал», представителей профильных ведомств.

Согласно оценкам специалистов, все необходимые условия проведения процедуры были соблюдены, а все параметры рыбы – ее средний вес и состояние – соответствуют заявленным требованиям. Место выпуска и оптимальное количество особей помогли определить специалисты Пермского отделения Государственного научно-исследовательского института озерного и речного рыбного хозяйства.

«При определении места выпуска молоди рыб важно учитывать не только наличие кормовой базы, но и другие факторы, в том числе наличие подъездных путей для транспорта, который доставляет мальков. В этом году в республике производится уже четвертый выпуск молоди рыб, но этот, который осуществляет АО «Транснефть – Урал» – самый крупный. В целом можно сказать, что благодаря таким мероприятиям рыбы в реке становится больше», – рассказала Людмила Скворцова, заместитель начальника отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Республике Башкортостан Средневолжского территориального управления Росрыболовства.

Компенсационное мероприятие по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов прошло в рамках корпоративной программы по сохранению биологического разнообразия в местах присутствия объектов ПАО «Транснефть» на период 2019-2021 годов и является важной частью экологической политики АО «Транснефть – Урал».

В текущем году АО «Транснефть – Урал» планирует выпустить в водоемы регионов присутствия в общей сложности 562 тысячи мальков.

Теги: экология, рыба
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