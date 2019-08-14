Школа села Архангельское станет одним из центров «Точки роста»

Фото: Олег Яровиков











Фото: Олег Яровиков

УФА, 14 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

570 учеников Архангельской средней школы №1 с этого года начнут обучение современным технологиям в центре цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста». Он позволит обеспечить стопроцентный охват учащихся новыми методами обучения и воспитания по предметам «Технология», «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности» с использованием обновленного оборудования.

«Изменится содержательная сторона предмета «Технология», в которую будут введены новые образовательные компетенции: 3D-моделирование, прототипирование, компьютерное черчение, технологии цифрового пространства. На создание центра нам выделено 1,6 млн рублей. Сейчас мы ждем поставку оборудования из Гонконга, которая задерживается из-за беспорядков в этом китайском городе», — рассказал руководителю республики директор школы Мансур Габитов.

Школа была построена еще в 1964 году, в 2000 здесь был проведен капитальный ремонт. Однако после почти 20 лет ремонта требует крыша школы и фасад. На это требуется порядка 17 миллионов рублей. Радий Хабиров дал поручение провести ремонтные работы следующим летом, а уже в этом году разработать проектно-сметную документацию.

С этого года ученики школы в рамках физкультуры начнут заниматься вольной борьбой. Желающие ребята уже начали тренировки под руководством опытного тренера. Радий Хабиров, посмотрел тренировки юных спортсменов, пожелал им побед в состязаниях и отличной учебы. В школе также обучается 81 ученик из пяти близлежащих деревень района. Сюда их подвозят три школьных автобуса.

Учителя школы уже вышли из отпусков и сейчас готовятся к традиционным августовским педсоветам и началу нового учебного года.

«Наша школа готова, сейчас обсуждаем наполнение тематических суббот. Радует, что мы стали одним из центров «Точки роста». Это значит, что наши сельские ученики будут получать такие же современные компетенции, как и их городские сверстники», — отметили учителя школы в разговоре с корреспондентом ИА «Башинформ».

Напомним, республиканский педсовет пройдет 16 августа в уфимском Конгресс-холле «Торатау».