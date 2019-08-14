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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В одном из городов Башкирии временно закрыли кафе Subway

ОБЩЕСТВО
Фото: УФССП по РБ

В одном из городов Башкирии временно закрыли кафе Subway Фото: УФССП по РБ

УФА, 14 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

В городе Салавате судебные приставы приостановили на 90 суток деятельность кафе Subway из-за выявленных грубых нарушений. По данным региональной Службы судебных приставов, в отношении владельца сети заведений возбуждено производство.

Ранее несколько местных жителей после посещения данного заведения в результате приема пищи получили отравление. Они были вынуждены обратиться в местную больницу. У граждан была диагностирована пищевая токсикоинфекция.

«Данный факт не остался без внимания. Территориальным управлением Роспотребнадзора была проведена проверка деятельности кафе. Инспектор выявил нарушения требований законодательства и правил в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиты прав потребителей. В отношении руководителя кафе составлен административный протокол. В качестве наказания суд постановил на 90 суток приостановить деятельность заведения Subway», — сообщили в пресс-службе УФССП по РБ.

В итоге работа кафе была приостановлена, а владелец предупрежден об уголовной ответственности за неисполнение решения суда.

Теги: УФССП по РБ
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