Фото: wallbox.ru Жительниц Уфы «атаковали» летучие мыши Фото: wallbox.ru

УФА, 14 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

Уфимские спасатели за прошедшие сутки трижды выезжали на обращения горожан, связанных с просьбой поймать летучих мышей. По данным пресс-службы городского Управления гражданской защиты, после полуночи сотрудники Поисково-спасательного отряда выезжали на улицу Гоголя по обращению молодой мамы. Женщина побоялась самостоятельно отловить «гостью», которая разместилась в спальне.

Два других обращения поступили от горожан ранним утром. Еще одной женщине с маленьким ребенком потребовалась помощь спасателей в микрорайоне 8 Марта. По словам уфимки, летучая мышь залетела в квартиру, и она даже сама накрыла ее покрывалом, но выпустить ее на волю не решилась. Следующее обращение поступило от заявительницы, проживающей по улице Российской. К ней в квартиру также наведалась летучая мышь.

Спасатели оперативно избавили заявительниц от непрошеных гостей.