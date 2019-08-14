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В Башкирии сотрудники полиции помогли пожарным эвакуировать жильцов из горящего дома

ОБЩЕСТВО
Фото: МВД по РБ

В Башкирии сотрудники полиции помогли пожарным эвакуировать жильцов из горящего дома Фото: МВД по РБ

УФА, 14 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

В городе Октябрьском Башкирии в прошедшие выходные в в жилом доме 34-го микрорайона произошел пожар – загорелся коридор общего пользования и квартира на третьем этаже. По данным пресс-службы регионального МВД, полусонные жильцы не могли самостоятельно покинуть квартиры из-за сильного задымления на лестничной площадке. Требовалась срочная массовая эвакуация жителей дома.

Одновременно с пожарными на место прибыли ближайшие полицейские патрули. Сержанты полиции Игорь Нестеров, Динара Бикулова и Александр Саитгареев помогли эвакуировать людей из здания, сопровождая их по лестничным маршам и оказывая помощь пожарным по дымоудалению с лестничной клетки.

Помощь, оказанную полицейскими во время пожара, отметил начальник пожарной части №38 ФГКУ «12 отряд ФПС по Республике Башкортостан» майор внутренней службы Руслан Шарипов. Он направил благодарственное письмо в адрес начальника отдела МВД России по городу Октябрьскому, в которой выразил глубокую признательность сотрудникам патрульно-постовой службы за профессионализм и оперативность, проявленные на пожаре.

Теги: МВД по РБ, пожар
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