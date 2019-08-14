Фото: соцсети В Башкирии в августе выпал крупный град Фото: соцсети

УФА, 14 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

В деревне Гумерово Баймакского района Башкирии днем 13 августа выпал крупный град. Фотографии частиц льда, выпавших в последний месяц лета, опубликовали в интернете местные жители. По словам очевидцев, град шел около 15 минут, особо ничего не повредив.

Между тем, в Башкирии на текущей неделе ненастная погода должна смениться долгожданным летним теплом – в ближайшие три дня днем столбики термометров покажут +23,+28. Как сообщало﻿ агентство «Башинформ», характер погоды начнет меняться с14 августа. Температурный фон вернется в климатическую норму. Однако без дождей и тумана не обойдется.