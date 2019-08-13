Фото: Валерий Шахов В Уфе на архитектурном фестивале «Эко-Берег» выберут концепцию развития берегов Сутолоки Фото: Валерий Шахов

УФА, 13 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе архитекторы соберутся, чтобы создать концепцию благоустройства берега реки Сутолоки. Этой задаче будет посвящен IX Международный архитектурный фестиваль «Эко-Берег», который пройдет 22-24 августа в Арт-квадрате.

Как сообщили организаторы, цель конкурса – в творческом состязании получить концептуальные градостроительные предложения эко-регенерации реки Сутолоки. Предполагается, что берег реки должен быть включён в рекреационную прогулочную зону Парк Ватан – Набережная реки Белой – Монумент Дружбы народов. По этому маршруту должен пройти пешеходный путь с учетом ранее запроектированной дорожной развязки на улицах Набережная и Пугачева.

Как сказано в условиях конкурса, территория проектирования является «визитной карточкой» города, на нее открывается вид при въезде в город через автомобильный Бельский мост. Сейчас застройка на этой территории носит хаотичный характер. Река Сутолока и ее прибрежная зона в настоящее время находятся в плачевном состоянии. Ширина Сутолоки — в среднем 1-2 м, глубина — 20-40 см, длина — около 6 км. Сейчас река частично протекает по Сутолоцкому оврагу вдоль проспекта Салавата Юлаева. В 2007 году несколько участков южной части реки были перемещены в подземные коллекторы для размещения магистрали и застройки. Сутолока отличается особой загрязнённостью, в реку стекают ливневые воды с окружающих улиц и дорог, бытовые стоки предприятий. Река сильно загрязняет воды Белой.

На самом архитектурном фестивале пройдут тематические выставки, демонстрирующие достижения в области экологического, архитектурного и градостроительного освоения берегового пространства, а также лекции и мастер-классы именитых архитекторов, среди которых Тотан Кузембаев, Петр Арсич, Эрик Валеев, Виктор Логвинов и другие.

Гости «Эко-Берега» примут участие в научной конференции на тему: «Вопросы реновации ткани застройки города», спортивных мероприятиях и экскурсиях.

Фестиваль «Эко-Берег» был учрежден Союзом московских архитекторов в 2010 году с целью привлечения внимание широкой общественности и профессиональных кругов к перспективам и инновационным идеям развития прибрежных территорий и созданию комфортной среды жизнедеятельности человека.

За прошедшие годы в фестивале приняли участие архитекторы более чем из 50 стран, были налажены и укреплены международные связи российских архитекторов с зарубежными коллегами, достигнуты договоренности и разработаны программы в области развития многостороннего сотрудничества.