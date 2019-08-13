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Brazzaville бесплатно выступит в Уфе в поддержку строительства хосписа

ОБЩЕСТВО
Фото: 1 Канал

Brazzaville бесплатно выступит в Уфе в поддержку строительства хосписа Фото: 1 Канал

УФА, 13 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

Лидер культовой американской инди-рок группы Brazzaville Дэвид Артур Браун объявил о проведении 18 августа в Уфе благотворительного концерта группы в поддержку строительства хосписа в столице Башкортостана. Музыканты будут выступать без гонорара, а вся прибыль от продажи билетов поступит на счет фонда «Иман», где аккумулируются средства на возведение хосписа.

Американский музыкант рассказал «Башинформу», что планировал в эти дни посетить Уфу для выступления на фестивале, проводимом одной из крупных торговых сетей. От друзей он узнал об инициативе ряда известных уфимцев о благотворительном сборе средств на немедленное начало строительства хосписа, ведь организационные процедуры сделали бы очень долгим строительство за государственный счет, в то время как Уфа остается единственным крупным городом в стране, где нет этого необходимого тяжело больным детям и взрослым заведения.

Артур Браун сам предложил промоутерам найти площадку для подобного дополнительного выступления. На предложение откликнулись владельцы развлекательного комплекса «Огни Уфы», в зале которого под названием «Клуб 11» и состоится 18 августа в 19.00 акустический концерт Brazzaville. В преддверии концерта выступит уфимская группа «Сердце».

Теги: хоспис
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