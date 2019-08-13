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В Башкирии спасатели нашли пропавшую семилетнюю девочку

ОБЩЕСТВО
Фото: Ксения Калинина

В Башкирии спасатели нашли пропавшую семилетнюю девочку Фото: Ксения Калинина

УФА, 13 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Башкирии днем 12 августа в экстренные службы поступила информация о том, что на реке Юрюзань в районе деревни Татарский Малояз Салаватского района пропала семилетняя девочка.

В пресс-службе Госкомитета РБ по ЧС сообщили, что ребенок отправился на рыбалку вместе со своим отцом. Пока папа был занят ловлей рыбы, девочка ушла к стоявшей на берегу машине. Там она стала собирать цветы. Заигравшись, не заметила, как отошла довольно далеко от автомобиля. Через некоторое время отец спохватился, что дочери рядом нет. Он попытался найти девочку самостоятельно, но не смог, поэтому обратился за помощью к спасателям.

«Приехав на место, мы разбились на две поисковые группы и принялись прочесывать местность. Девочку обнаружили около деревни Мусатово, примерно в 5 км от места пропажи. Когда мы ее нашли, она так и продолжала удаляться от машины. Мы осмотрели ребенка, к счастью, никаких травм она не получила и в медицинской помощи не нуждалась», — рассказали спасатели Аварийно-спасательной службы ведомства.

Теги: Госкомитет РБ по ЧС, спасатели, поиск пропавших
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