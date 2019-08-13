Фото: Олег Яровиков Башкирия в федеральных СМИ: За игрока «Уфы» предложили 2 млн евро, о танцующих бабушках Фото: Олег Яровиков

УФА, 13 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

Минсельхоз России назвал регионы-лидеры по темпам цифровизации сельского хозяйства. Башкирия в числе тех, кто продемонстрировал высокий уровень внедрения it-технологий в агросекторе.

Цифровой подход. ИА REGNUM передает: Минсельхоз России провел исследование по темпам цифровизации сельского хозяйства в 85 регионах и определил лидеров. Оценку делали по ряду показателей, в том числе внедрению пилотных решений, применению системы «электронное правительство» и прочих информтехнологий. В числе тех, кто продемонстрировал высокий уровень внедрения it-технологий в агропромышленном секторе, оказались 20% регионов. «Помимо Башкирии и Татарии, в лидерах — Алтайский, Краснодарский края, Самарская, Курская и Липецкая области. А самые низкие темпы цифровизации агросектора отмечались в Еврейской автономной, Кировской, Амурской, Костромской, Магаданской и Мурманской областях, Камчатском и Приморском краях, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии», — говорится в сообщении.

При каких условиях не могут забрать за долги ипотечное жилье, рассказала «Российская газета». Соответствующее решение отражено в постановлении Верховного суда России по делу молодой семьи из Башкирии. «Супруги купили в ипотеку однокомнатную квартиру и 10 лет аккуратно погашали кредит. Однако в 2015 году банк передал права по закладной другому юрлицу, а заемщики несколько раз просрочили платежи по кредиту. В итоге кредитор через суд потребовал от семьи досрочно вернуть оставшуюся сумму в 458 тысяч рублей, выплатить более 80 тысяч рублей за пользование займом, пеню в 115 тысяч рублей, а также выставить на торги их квартиру», — говорится в сообщении и отмечается, что Верховный суд Башкирии с кредитором согласился. Ответчики обжаловали решение в Верховном суде РФ, который постановил, что нижестоящая инстанция неправильно применила нормы закона, поскольку должна была «точно рассчитать количество просрочек должника по платежам, их период и учесть рыночную стоимость квартиры». По закону, за долги перед банком ипотечное жилье может быть взыскано при условиях: сумма задолженности должна составлять не менее 5% от суммы ипотеки, а период просрочки — не менее 3 месяцев.

«В итоге Верховный суд РФ отменил местное решение и отправил дело назад в республику, чтобы его пересмотрели там по новой, но с учетом его разъяснений. А дальше случился редкий казус — пересмотра не было. Истцы, узнав о таком решении по их делу Верховного суда страны, отказались от своего иска. И семья не потеряла жилье», — пишет «РГ».

Где наименьший спрос на кредиты. По итогам второго квартала этого года потребность в кредитах оказалась ниже у малых и средних предприятий (МСП) в регионах с высокой деловой активностью. Такие выводы содержатся в исследовании индекса деловой активности Промсвязьбанка, бизнес-объединения «Опора России» и компании Magram Market Research, сообщает ТАСС. Опрос проводился в 23 регионах страны. Больше всего за кредитами обращались предприниматели Удмуртии и Кировской области (29%), Пермского края и Московской области (по 26%). Наименьший спрос на кредиты показали МСП в Нижегородской области (4%), Башкортостане (8%) и Татарстане (13%). Как считают эксперты, «в регионах с высокой деловой активностью ситуация в экономике развивается неплохо, и кредитные ресурсы малому бизнесу просто не нужны». При этом доля отказов в получении кредитов в среднем по стране составила 41%. Выше всего она в Ростовской области (58%), а наименьшая — в Нижегородской области (0%), Башкортостане (13%), Ярославской (17%) и Свердловской областях (16%), добавили в ТАСС.

Об опасности меда отравленных пестицидами пчел предупреждают «Аргументы и факты». В издании говорится, что «если отравленная пестицидами пчела не умерла мгновенно и успела вернуться в улей, то мед будет заражен». По словам главы Российского союза пчеловодов Арнольда Бутова, «такой мед есть можно только после проверки в лаборатории». «Этим летом в нескольких российских регионах, в том числе в Алтайском крае, Удмуртии, Башкирии, Саратовской и Липецкой областях, зафиксировали массовую гибель пчел», — напомнили в газете. По данным Россельхознадзора, это связано с бесконтрольным применением пестицидов.

«Как много «бабушек» хороших» — так называется материал в газете «Коммерсантъ». В нем говорится, что «теплый образ» бабушки широко используется в бизнесе, и журнал «Огонек» выяснил, как можно заработать, продвигая символ уюта и заботы». «Самый известный в стране «бабушкин» бренд — это, конечно, «Бурановские бабушки», — рассказывают в издании. — Ансамбль, созданный больше 45 лет назад в удмуртском селе, участвовал в Евровидении, с триумфом гастролирует по всему миру. Средний возраст коллектива — 70 лет». Отмечается, что «существуют также и «Танцующие бабушки» — этот коллектив организовали две веселые пенсионерки Абзелиловского района Башкирии». «Бабушкина» теплая аура используется при производстве молочных продуктов и колбасы, продолжают в газете, изображение абстрактной старушки украшает целую линейку косметических средств. И конечно, слово «бабушка» красуется на вывесках огромного количества ресторанов и кафе, рассказали в издании.

Подорожали перелеты из Уфы. Сервис путешествий Туту.ру выяснил, что в большинство курортных городов России дешевле всего лететь из Москвы, пишут «Известия». Так, в Сочи дешевле всего улететь можно из Москвы: билет в одну сторону в среднем стоит 6 101 рубль. На втором месте перелеты из Самары — 6 398 рублей. Третье место занимает Казань: 6 655 рублей. Билет в Крым также можно купить дешевле, если вылетать из Москвы — 6 412 рублей. При этом «сильнее всего за год в этом направлении подорожали перелеты из Уфы (+21%), Омска (+16%), Красноярска (+16%)», говорится в издании.

«Уфа» приняла предложение ЦСКА по Круговому? Защитник «Уфы» Данил Круговой близок к переходу в ЦСКА. По информации «Чемпионата», «башкирский клуб принял предложение армейцев по трансферу игрока. Теперь московскому клубу надо договориться об условиях личного контракта с 21-летним футболистом». «Ранее сообщалось, что ЦСКА предложил «Уфе» за Кругового 2 млн евро», — напомнили на Матч ТВ.

По данным «Спорт-Экспресса», гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов подтвердил, что клуб из Башкирии ведет переговоры с ЦСКА по Круговому. «Предложение от ЦСКА есть. Больше ничего комментировать не буду», — сказал Газизов.