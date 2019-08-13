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13 августа Вторник

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Руководитель Башкирии напомнил о сроках нанесения разметки в городах республики

ОБЩЕСТВО
Фото: автор

Руководитель Башкирии напомнил о сроках нанесения разметки в городах республики Фото: автор

УФА, 13 авг 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Врио главы Башкортостана Радий Хабиров 13 августа на оперативном совещании в правительстве напомнил председателю республиканского Госкомтранса Тимуру Мухаметьянову о сроках нанесения разметки в городах региона.

«Я по городам езжу, по Уфе в том числе. Вы когда начнете разметку делать? Что касается региональных дорог — разметка везде, а в городах у нас что? Погода не позволяет?», — обратился с вопросом к главе ведомства Радий Хабиров и напомнил, что на эти дорожные работы осталось две недели.

По словам Тимура Мухаметьянова, города попросили взять дополнительное время — один месяц — для завершения всех работ. До конца августа разметка на дорогах в городах республики будет нанесена.

«На дорогах регионального и межмуниципального значения разметка к 1 августа нанесена на 100%. По городам — до конца августа с некоторым опережением по ряду городов, с некоторым отставанием по другим городам, все работы планируется завершить», — добавил председатель Госкомтранса РБ.

Теги: дорожная разметка, дороги
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