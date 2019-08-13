В Абзелиловском районе Башкирии найден один из самых крупных каменных курганов Урала

Фото: Дим Тулунгужин





















Фото: Дим Тулунгужин

УФА, 13 авг 2019. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Абзелиловском районе Башкортостана работает археологическая экспедиция «Якты-Куль — Кусимово». По словам ученых, здесь найден один из самых крупных каменных курганов не только республики, но и Урала. Диаметр кургана — примерно 14 метров. Вероятная датировка — 5-4 век до нашей эры (скифское время).

На раскопках одновременно работают более 40 человек. Работы проводит Уфимский федерально-исследовательский центр РАН, руководители — кандидаты исторических наук Никита Савельев и Вячеслав Котов. Ученым помогают волонтерский отряд «Тамга» и школьная археологическая экспедиция из г. Полевской Свердловской области под руководством Александра Непомнящего.

«Сам каменный мавзолей был около восьми метров. Это рухнувший купольный мавзолей типа мавзолея Турахана, — рассказал агентству «Башинформ» Никита Савельев. — Таких каменных мавзолеев исследовано крайне мало. Буквально в 15 км отсюда начинаются большие земляные курганы. Мы только начинаем понимать, что по этой узкой полосе предгорий, вдоль хребтов Крыктытау в скифское время был особый культурный мир. Этот курган — один из самых крупных, вот в чем его интерес».

Работа на раскопах очень трудоёмкая, кропотливая. Юные археологи тщательно расчищают остатки древнего кургана. Среди находок есть фрагмент керамики, который четко определяет время — скифо-сарматское, эпоха ранних кочевников. Также в большом количестве найдены каменные ножи, рубила, остроконечники, скрёбла для скобления шкур.

«Здесь найден памятник, идентичный второй Мысовой, только более богатый, — заявил Вячеслав Котов. — Богатое погребение не в смысле материального богатства, а в плане информативности. Как жили, какова генетика, расовый тип, чем болели, вся антропология, какой погребальный обряд, какая погребальная архитектура, какие вещи. Мы занимаемся историей тех людей, которые здесь жили. С тех пор, как мы нашли первые рубила, мы не просто убираем балласт вокруг каменной кладки, а расчищаем. Это чистый памятник, который был оставлен той же группой, что и в Мысовой. Эти орудия — достаточно грубые, массивные, являются маркерами эпохи раннего палеолита».

Как рассказал директор санатория «Якты-куль» Салават Нафиков, инициировавший проведение экспедиции, в советское время вокруг кургана были поля, которые были заброшены лет 15 назад. Место кургана из-за большого количества камней не распахивали, а использовали как внутриполевую помойку — сюда бросали крупный мусор, камни, деревяшки, тросы. Сейчас на этих землях, расположенных в курортной зоне, идет активное строительство домов.

«Это наше огромное историческое наследие, история нашего края. Мы должны к нему относиться очень бережно и передать весь материал для дальнейшего изучения. С точки зрения туризма эти объекты всегда будут представлять интерес, начиная с каменного века до этнографии XIX века. Надеюсь, что со временем при поддержке республики и частных инвесторов здесь появится познавательно-равзлекательный парк», — отметил Салават Нафиков.

Задача ученых — зафиксировать находки на месте, отфотографировать, отнивелировать, поставить на план все точки. В лагере их моют, раскладывают по пакетикам. В городе это всё будет рисоваться, профессионально фотографироваться для отчета.

Экспедиция будет работать до 20 августа.