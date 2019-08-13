Фото: Mash В Уфе жители боятся, что мужчина похоронил своего погибшего сына во дворе дома Фото: Mash

УФА, 13 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе жители ополчились против мужчины, который, как они предполагают, похоронил сына у себя во дворе частного дома. По данным портала Mash, отец таким образом решил отдать дань уважения своему ребенку – на месте трагедии поставил крест с фотографией умершего.

Сообщается, что мужчина потерял сына 14 лет назад во время пожара — от молодого человека почти ничего не осталось.

Соседи боятся, что останки отец похоронил прямо во дворе. Местные жители, из уважения к соседу, не говорят ему о своих страхах. Между тем, представители общественности обратились к главе района. По информации портала, теперь чиновники будут разбираться в этой ситуации.