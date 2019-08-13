Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 65.42 ↑

EUR 73.12 ↓

13 августа Вторник

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Уфе жители боятся, что мужчина похоронил своего погибшего сына во дворе дома

ОБЩЕСТВО
Фото: Mash

В Уфе жители боятся, что мужчина похоронил своего погибшего сына во дворе дома Фото: Mash

УФА, 13 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе жители ополчились против мужчины, который, как они предполагают, похоронил сына у себя во дворе частного дома. По данным портала Mash, отец таким образом решил отдать дань уважения своему ребенку – на месте трагедии поставил крест с фотографией умершего.

Сообщается, что мужчина потерял сына 14 лет назад во время пожара — от молодого человека почти ничего не осталось.

Соседи боятся, что останки отец похоронил прямо во дворе. Местные жители, из уважения к соседу, не говорят ему о своих страхах. Между тем, представители общественности обратились к главе района. По информации портала, теперь чиновники будут разбираться в этой ситуации.

Теги: пожар, ЧП
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Ермекеевском районе Башкирии произошло ДТП, погибли три человека
В Ермекееквском районе Башкирии произошла авария, в которой погибли три человека. Об этом сообщает пресс-служба республиканской ГИБДД. Дорожно-транспо
Заблудившиеся в лесу женщина с ребёнком через три дня нашли дорогу к людям
Заблудившиеся в лесу женщина с ребенком спустя три дня поисков подали сигнал о помощи, и вышли к людям. Об этом сообщается на странице в соцсетях поиско
Жительница уфимского Нагаево сообщила в соцсетях о вооруженном нападении на свой дом
Жительница уфимского Нагаево сообщила в социальной сети Инстаграм о попытке вооруженного нападения на свой дом. «Никогда не думала, что такое может слу
В Роспотребнадзоре сообщили о «детской» норме сахара
Роспотребнадзор советует внимательно изучать содержимое в сухих завтраках, так как потребление добавленного сахара детьми не должно превышать 10% от сут
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть