В Уфе жители боятся, что мужчина похоронил своего погибшего сына во дворе дома
В Уфе жители боятся, что мужчина похоронил своего погибшего сына во дворе дома Фото: Mash
УФА, 13 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.
В Уфе жители ополчились против мужчины, который, как они предполагают, похоронил сына у себя во дворе частного дома. По данным портала Mash, отец таким образом решил отдать дань уважения своему ребенку – на месте трагедии поставил крест с фотографией умершего.
Сообщается, что мужчина потерял сына 14 лет назад во время пожара — от молодого человека почти ничего не осталось.
Соседи боятся, что останки отец похоронил прямо во дворе. Местные жители, из уважения к соседу, не говорят ему о своих страхах. Между тем, представители общественности обратились к главе района. По информации портала, теперь чиновники будут разбираться в этой ситуации.