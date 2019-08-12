В Роспотребнадзоре сообщили о «детской» норме сахара

УФА, 12 авг 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

Роспотребнадзор советует внимательно изучать содержимое в сухих завтраках, так как потребление добавленного сахара детьми не должно превышать 10% от суточной нормы калорий. Об этом сообщается на сайте ведомства.«Фактическое потребление добавленного сахара у малышей трех-семи лет составляет 14,5% от калорийности суточного рациона. У более старших детей — чуть меньше, у подростков — 13%. А по нормативам не должно превышать 10%», — сообщают специалисты.В Роспотребнадзоре также пояснили, что добавленный сахар — это тот, который вносят в любое блюдо дополнительно к тому количеству, что изначально в нем содержится. В связи с этим рекомендуется обращать внимание на содержание сахара при выборе готовых завтраков, в зависимости от марки продукта и процесса изготовления его содержание может различаться.Отмечается, что ребенок должен плотно завтракать, после этого можно съесть что-то сладкое, чтобы не было слабости на первых уроках. По словам специалистов, быстрые углеводы нужны, но в адекватном количестве. К продуктам с высоким содержанием быстрых углеводов относятся кондитерские изделия, сладкая газировка, готовые завтраки (глазированные, с медом и др.), десерты, а также нектары, натуральные соки и мед.