Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 65.25

EUR 73.01

12 августа Понедельник

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Роспотребнадзоре сообщили о «детской» норме сахара

ОБЩЕСТВО

УФА, 12 авг 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

Роспотребнадзор советует внимательно изучать содержимое в сухих завтраках, так как потребление добавленного сахара детьми не должно превышать 10% от суточной нормы калорий. Об этом сообщается на сайте ведомства.«Фактическое потребление добавленного сахара у малышей трех-семи лет составляет 14,5% от калорийности суточного рациона. У более старших детей — чуть меньше, у подростков — 13%. А по нормативам не должно превышать 10%», — сообщают специалисты.В Роспотребнадзоре также пояснили, что добавленный сахар — это тот, который вносят в любое блюдо дополнительно к тому количеству, что изначально в нем содержится. В связи с этим рекомендуется обращать внимание на содержание сахара при выборе готовых завтраков, в зависимости от марки продукта и процесса изготовления его содержание может различаться.Отмечается, что ребенок должен плотно завтракать, после этого можно съесть что-то сладкое, чтобы не было слабости на первых уроках. По словам специалистов, быстрые углеводы нужны, но в адекватном количестве. К продуктам с высоким содержанием быстрых углеводов относятся кондитерские изделия, сладкая газировка, готовые завтраки (глазированные, с медом и др.), десерты, а также нектары, натуральные соки и мед.

Теги: Роспотребнадзор
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Башкирии ищут 29-летнюю женщину с племянницей, потерявшихся в лесу Челябинской области
В Башкирии ищут 29-летнюю Анастасию Силкову вместе с 8-летней племянницей Олесей. Тетя вместе с девочкой 9 августа 2019 года ушли из дома за ягодами в ра
В Уфе на видео сняли барана, который сбежал в канун праздника Курбан-байрам
В столице Башкирии накануне священного мусульманского праздника Курбан-байрам сбежал жертвенный баран. Животное, которое, скорее всего, готовили принести
Опасный ядовитый паук поселился в еще одном городе Башкирии - видео
В сети распространяется видео, главным героем которого стал желтый сак — опасный ядовитый паук. Автор ролика объясняет, что паука заметили в городе Туйма
На трассе в Башкирии водитель Skoda Octavia насмерть сбил 17-летнюю девушку
Авария, которая унесла жизнь 17-летней девушки произошла на трассе в Зианчуринском районе Башкирии. На четвертом километре автодороги Абзаново-Мухамедьян
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть