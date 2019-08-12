Фото: соцсети Жительница уфимского Нагаево сообщила в соцсетях о вооруженном нападении на свой дом Фото: соцсети

УФА, 12 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

Жительница уфимского Нагаево сообщила в социальной сети Инстаграм о попытке вооруженного нападения на свой дом.

«Никогда не думала, что такое может случиться с нами, с нашим домом, с нашей семьей. Как в бандитском сериале из 90-х! Только это гораздо страшнее, это гораздо ужаснее, когда происходит в реальности, а не на экране», — пишет Марьям Садриева под ником radja_cat на своей странице в соцсетях.

По ее словам, в субботу ночью к ее дому пришла группа пьяных людей под руководством соседки с криками, угрозами. Стали стрелять из пистолета и кидать камни в окна. Хозяину дома камень попал в голову, пытаясь защититься, он стрелял предупредительными выстрелами в воздух из травматического оружия. Соседи в ответ угрожали поджечь дом.

«После того как приехала полиция эти люди стали вызывать подмогу. И только вторая полицейская машина смогла немного усмирить их пыл», — пишет женщина.

К осложнению отношений и агрессии между соседями привела простая просьба привести общую территорию в порядок. Накануне житель села попросил свою соседку очистить дорогу от нескольких тонн глины, предварительно завезенной ей, для перекрытия проезда.

Отказав в данной просьбе, женщина посчитала себя оскорбленной и решила расправиться с «обидчиком».