Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 65.25

EUR 73.01

12 августа Понедельник

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Жительница уфимского Нагаево сообщила в соцсетях о вооруженном нападении на свой дом

ОБЩЕСТВО
Фото: соцсети

Жительница уфимского Нагаево сообщила в соцсетях о вооруженном нападении на свой дом Фото: соцсети

УФА, 12 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

Жительница уфимского Нагаево сообщила в социальной сети Инстаграм о попытке вооруженного нападения на свой дом.

«Никогда не думала, что такое может случиться с нами, с нашим домом, с нашей семьей. Как в бандитском сериале из 90-х! Только это гораздо страшнее, это гораздо ужаснее, когда происходит в реальности, а не на экране», — пишет Марьям Садриева под ником radja_cat на своей странице в соцсетях.

По ее словам, в субботу ночью к ее дому пришла группа пьяных людей под руководством соседки с криками, угрозами. Стали стрелять из пистолета и кидать камни в окна. Хозяину дома камень попал в голову, пытаясь защититься, он стрелял предупредительными выстрелами в воздух из травматического оружия. Соседи в ответ угрожали поджечь дом.

«После того как приехала полиция эти люди стали вызывать подмогу. И только вторая полицейская машина смогла немного усмирить их пыл», — пишет женщина.

К осложнению отношений и агрессии между соседями привела простая просьба привести общую территорию в порядок. Накануне житель села попросил свою соседку очистить дорогу от нескольких тонн глины, предварительно завезенной ей, для перекрытия проезда.

Отказав в данной просьбе, женщина посчитала себя оскорбленной и решила расправиться с «обидчиком».

Теги: соседи
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Башкирии ищут 29-летнюю женщину с племянницей, потерявшихся в лесу Челябинской области
В Башкирии ищут 29-летнюю Анастасию Силкову вместе с 8-летней племянницей Олесей. Тетя вместе с девочкой 9 августа 2019 года ушли из дома за ягодами в ра
В Уфе на видео сняли барана, который сбежал в канун праздника Курбан-байрам
В столице Башкирии накануне священного мусульманского праздника Курбан-байрам сбежал жертвенный баран. Животное, которое, скорее всего, готовили принести
Опасный ядовитый паук поселился в еще одном городе Башкирии - видео
В сети распространяется видео, главным героем которого стал желтый сак — опасный ядовитый паук. Автор ролика объясняет, что паука заметили в городе Туйма
На трассе в Башкирии водитель Skoda Octavia насмерть сбил 17-летнюю девушку
Авария, которая унесла жизнь 17-летней девушки произошла на трассе в Зианчуринском районе Башкирии. На четвертом километре автодороги Абзаново-Мухамедьян
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть