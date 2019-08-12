В Уфе пройдет ярмарка вакансий коммунальной, социальной и охранной сферы
В Уфе пройдет ярмарка вакансий коммунальной, социальной и охранной сферы Фото: ИА «Башинформ»
УФА, 12 авг 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.
Ярмарку вакансий для предприятий сферы предоставления коммунальных, социальных, персональных услуг и охранной деятельности проведет 15 августа Центр занятости населения Уфы.
Работодатели ищут администратора, водителя автомобиля, грузчика, дворника, охранника, диспетчера, инженера, кондуктора, консультанта, менеджера, мастера, повара, плотника, слесаря, электрика.Посетителям ярмарки будет представлен весь спектр государственных услуг в сфере занятости, компьютерная диагностика и консультации по профессиональной ориентации, профессиональному обучению, правовым вопросам занятости.Ярмарка состоится в Уфе по адресу: бульвар Ибрагимова 47/1, с 10.00 до 12.00 часов.