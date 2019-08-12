В уфимском офисе МФЦ можно обследоваться на ВИЧ-инфекцию

УФА, 12 авг 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

В офисах Многофункционального центра Уфы продолжается акция по бесплатному добровольному и конфиденциальному экспресс-тестированию на ВИЧ-инфекцию.

Один раз в неделю здесь работают волонтеры, медсестра, консультант и психолог.При прохождении тестирования на ВИЧ-инфекцию результат можно получить через 15-20 минут. Специалисты проведут консультирование, расскажут о путях заражения, об особенностях течения заболевания и о способах профилактики ВИЧ-инфекции. В ходе консультирования человек сможет оценить свои личные риски инфицирования.

В настоящее время ранняя диагностика ВИЧ-инфекции позволяет не только вовремя начать лечение, но и сохранить качество своей жизни.

В августе такой информационный пункт будет работать в операционном зале «Новомостовая» по адресу г.Уфа, ул.Новомостовая, 8 по следующему графику:

17 августа с 12.00 до 19.00 часов;

24 августа с 12.00 до 19.00 часов;

31 августа с 12.00 до 19.00 часов.