В Оржоникидзевском районе Уфы построили новую хоккейную коробку

УФА, 12 авг 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

В Орджоникидзевском районе Уфы построили новую хоккейную коробку.

Спортивный объект разместили напротив уфимской гимназии № 86, сообщили в мэрии.В ближайшие две недели планируется установить опоры освещения, постелить резиновое покрытие и сдать объект в эксплуатацию. Коробка выполнена из современных материалов. Жители района смогут заниматься различными видами спорта круглый год.

Как ранее сообщал «Башинформ﻿», в 2019 году в городах и районах Башкирии оборудуют новые спортивные площадки, модернизируют хоккейные коробки, а профильные футбольные школы получат новое искусственное покрытие. По национальным стандартам регион закупит спортивное оборудование. К 2024 году 55% населения Башкирии должно регулярно заниматься физической культурой и спортом.