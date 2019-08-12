Ученые просят уфимцев оценить воздействие на природу процессов демонтажа газопроводов

УФА, 12 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

Ученые Академии наук Башкирии просят уфимцев принять участие в опросе по оценке воздействия на окружающую среду «Технологического процесса по демонтажу газо- и нефтепродуктопроводов, подлежащих выводу из эксплуатации, а также выведенных и переведенных из категории опасного объекта в категорию безопасного».

Материалы оценки представлены на сайте Академии наук Республики Башкортостан.

Замечания и предложения нужно направлять по адресам: ГБНУ «Академия наук Республики Башкортостан», Кирова ул., д.15, г.Уфа, 450008, e-mail: dokichev@anrb.ru либо в адрес мэрии: город Уфа, проспект Октября, д. 120, г.Уфа, 450098, e-mail: cityadm@ufacity.info.