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В Уфе прошел «Курбан Халяль Fest»

ОБЩЕСТВО
Фото: мэрия Уфы

В Уфе прошел «Курбан Халяль Fest» Фото: мэрия Уфы

УФА, 12 авг 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

В Уфе на площади перед лайфстайл центром «Башкирия», а также на площадке парка «Ватан» состоялся республиканский праздник «Курбан Халяль Fest».

Здесь состоялись спортивные состязания и концерт с участием звезд башкирской эстрады, творческих коллективов Уфы и Башкирии. Гости фестиваля могли приобрести товары на халяль-ярмарке и попробовать вкусный плов с бараниной, сообщили в мэрии.

Организовала праздник региональная общественная организация поддержки и развития социально-значимых проектов «Деловой клуб «Ферзь» при поддержке уфимской мэрии, благотворительного фонда «Салям», Международной ассоциации исламского бизнеса, Духовного управления мусульман Республики Башкортостан, Центрального духовного управления мусульман России.

Также сегодня работала площадка Курбан-байрама для проведения религиозных обрядов вблизи Зинино на площади перед ТЦ «Караван». Праздничная молитва состоялась в мечети «Фатиха» по улице Новогорная села Нагаево и «Хамза» микрорайона Сипайлово.

Теги: праздник, фестивали
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