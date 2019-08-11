Фото: ИА «Башинформ» В Уфе в районе Монумента дружбы на Белой обнаружено масляное пятно Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 11 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

Очередное сообщение о загрязнении реки в Башкирии поступило специалистам 10 августа. На реке Белой в районе Монумента дружбы обнаружено масляное пятно.

«Обследование указанной заявителем территории, а также ближайшей к этому месту акватории водоема результатов не дало, однако на данном участке был обнаружен вывод ливневой канализации со следами масляной пленки. Сотрудниками Управления гражданской защиты Уфы совместно с организацией МУП СУРСИС проведены работы по вскрытию водосборных лотков и поиску места, откуда поступил нефтепродукт», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Вчера завершить исследования не получилось, так как канализация находилась за забором частных предприятий. На водном участке устанавливают боновые заграждения на случай повторного вброса.

Уфимцев попросили не волноваться: угрозы жизни и здоровью горожан нет.