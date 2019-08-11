Архивной службе Башкирии исполнилось 100 лет

УФА, 11 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

Значение архивов в жизни общества трудно переоценить: благодаря архивным документам, вводимым в научный оборот, по крупицам воссоздается история Российского государства и Республики Башкортостан, одновременно у наших соотечественников формируются чувство патриотизма и активная гражданская позиция.

История архивного дела неразрывно связана с историей нашего Отечества и историей государственных учреждений России.

11 августа 1919 года Комиссия Главархива РСФСР приняла решение о создании Уфимского отделения Главархива РСФСР – Уфимского губернского архива. В Уфу в качестве уполномоченного для организации

архивного дела в сентябре 1919 года приезжает выпускник Петербургского университета, революционер, публицист Б.А. Гинзбург-Кольцов (1863-1920), который становится первым руководителем Губернского архива.

Деятельность руководителя Уфимского губернского архива началась с поиска помещения для архива. «С начала сентября 1919 г., вследствие пребывания в городе штаба Востокфронта и ряда воинских частей, больших трудностей стоило достать для канцелярии хотя бы какое-нибудь помещение, – писал в отчете Б.А. Гинзбург. — Оно наконец найдено, но не вполне удовлетворительное – частная квартира, без мебели. Денег из

Москвы не присылали. Невозможно нанять служащих, приобрести дрова. Рост цен в Уфе. Начали перевозку и разбор «архива Губернатора, как наиболее угрожаемого (все документы этого архива свалены в подвальной

кухне и на сеновале)».

Главной задачей архивной службы в тот период было «сохранение архивных материалов от хищений и разгромов», а также выявление местонахождения архивов дореволюционных учреждений, разбросанных по всей Уфе. В это время из-за плохой постановки охраны помещений в городе, где хранились архивы, происходило массовое расхищение документов. Бумага (архивные документы) продавалась на рынке и использовалась обывателями как топливо и как оберточный материал. Урон нанесли и «макулатурные кампании». Из-за Гражданской войны, развернувшейся на территории Уфимской губернии, оказавшись бесхозными, некоторая часть архивных документов была безвозвратно утеряна.

Несмотря на объективные трудности, к концу 1921 года удалось сохранить и внести в картотеку 17 важнейших архивных фондов, в том числе Канцелярии Уфимского губернатора, Губернского правления, Губернского жандармского управления и др. Только в августе 1922 года губернскому архиву было выделено здание бывшего Губернского правления, расположенное по улице Александровская, 2, ныне архивохранилище № 2

Национального архива Республики Башкортостан (ул. К. Маркса, 4).

Затем архив Башкортостана пережил много перемен. В современной истории особое внимание уделяется большое внимание уделяется укреплению материально-технической базы архивов. Так, в связи со 100-летним юбилеем архивной службы Правительство Республики Башкортостан приобрело в собственность для Национального архива бывшее здание ПАО «Башинформсвязь», находящееся по улице Гоголя г. Уфы. В настоящее время произведен капитальный ремонт в главном здании архива на улице К. Маркса, начинается ремонт в зданиях на ул. Советской и Индустриальной.

Правительство республики выделило средства на приобретение планетарных сканеров для копирования документов большого формата и объема (газеты, карты, метрические книги и др.), мебели, ремонта зданий. Радостным событием для архивистов республики стало также долгожданное повышение заработной платы. Они бесконечно благодарны руководству республики за поддержку архивной отрасли Башкортостана.

В век информационных технологий особую значимость приобретает электронный документооборот. В связи с необходимостью модернизации сканирующего оборудования Правительством Республики Башкортостан были выделены средства, и в 2017-2018 гг. закуплены Национальным архивом РБ четыре новых планетарных сканера. В результате увеличилась скорость оцифровки, улучшилось качество отсканированных документов.

Переведены на электронные носители и активно используются материалы переписей населения за период с конца XVIII века до 1920 г., оцифровываются также метрические книги.