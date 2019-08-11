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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Маму лидера группы ДДТ Юрия Шевчука похоронили рядом с мужем

ОБЩЕСТВО
Фото: БГПУ

Маму лидера группы ДДТ Юрия Шевчука похоронили рядом с мужем Фото: БГПУ

УФА, 11 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

Накануне в Уфе простились с мамой лидера группы ДДТ Юрия Шевчука. Церемония отпевания прошла в Спасском храме столицы Башкирии. На похоронах присутствовали только близкие, коллеги и ученики Фаниии Акрамовны, с которыми она работала в Башкирском педуниверситете на художественно-графическом факультете, сообщает БСТ.

Захоронили маму Юрия Шевчука на Южном кладбище рядом с мужем Юлианом. Ранее агентство «Башинформ» сообщало о том, что Фания Акрамовна скончалась в ночь на 9 августа на 95-м году жизни.

Теги: Шевчук, похороны мамы
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