Фото: администрация г. Уфы Во дворах Уфы будут обустроены 13 волейбольных площадок Фото: администрация г. Уфы

УФА, 9 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Кировском районе столицы республики ведутся работы по обустройству 13 волейбольных площадок. Как сообщили в пресс-службе мэрии, все они получат покрытие в виде песка, кроме двух, которые заасфальтированы.

Благоустроенные волейбольные площадки появятся во дворах домов по улице Кирова, 47, Генерала Горбатова, 3/3, Октябрьской революции, 77 и других, а также в поселке Цветы Башкирии, деревнях Атаевка и Искино.

Площадки будут открытыми с доступом для всех желающих.

Уже в конце августа часть площадок будет задействована в районных соревнованиях по пляжному волейболу.