Фото: Олег Яровиков Кто и чем загрязняет Башкирию, о лучших строителях и «проблемных» объектах - итоги недели Фото: Олег Яровиков

УФА, 9 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

Радий Хабиров: Наши малые города и райцентры немного застоялись; кто и чем загрязняет республику; в МВД Башкирии проходит московская проверка; миллионы медикам и упор на языки; бывший прокурор и вымогатели во главе с экс-полицейскими пойдут под суд. Все главные события недели — в материале агентства «Башинформ».

О лучших строителях и «проблемных» объектах

История городов и сел Башкортостана, известных на всю страну промышленных предприятий — это летопись трудовых свершений многих поколений строителей, сказал 8 августа на собрании ко Дню строителя врио главы региона Радий Хабиров. Он отметил, что республика признана одним из лидеров в строительной отрасли страны. В прошлом году введено более 2 млн кв. метров жилья, в этом – уже 1 млн, сообщил «Башинформ». По мнению Хабирова, в строительной отрасли всегда работали специалисты высокой квалификации. Среди них 30 Героев Соцтруда. Их трудовые традиции продолжают десятки тысяч профессионалов. 46 лучшим строителям Радий Хабиров вручил госнаграды и поблагодарил за созданные «тёплые, уютные дома, красоту и комфорт». По его словам, в этом году темпы строительства в регионе улучшились, но нужно строить больше. «К 2024 году мы должны строить 3,7 млн кв. м», — сказал Хабиров. Также он напомнил, что «есть еще очень сложные вопросы с обманутыми дольщиками, аварийным жилищным фондом и долгостроем. Нельзя допустить появления новых так называемых проблемных объектов».

Как стало известно, в Уфе цена входа на рынок строительства жилья в 1,5 раза выше, чем в других «миллионниках».

Банда вымогателей во главе с экс-полицейскими пойдет под суд

В Уфе будут судить экс-полицейских, которые вымогали у граждан деньги и устроили фиктивное ДТП. Как передает ГТРК «Башкортостан», в банде состояли двое экс-полицейских и три их сообщника. В мае прошлого года обвиняемые задерживали предполагаемых наркопотребителей и запугивали их, угрожая подбросить наркотики. Четверо потерпевших заплатили обвиняемым более 560 тысяч рублей. Один из полицейских содействовал подельникам в инсценировке аварии и получении страховой выплаты в 145 тысяч рублей. В ноябре банду задержали, полицейских лишили погон. Теперь дело направят в суд.

«Немного застоялись»

7 августа врио Главы Башкирии Радий Хабиров посетил Дюртюлинский и Чекмагушевский районы. В Дюртюлинском районе он побывал на племзаводе имени Ленина, специализирующемся на разведении крупного рогатого скота и выращивании сельхозкультур. Площадь сельхозугодий хозяйства составляет 9,5 тысячи га, поголовье КРС — 2,3 тысячи голов. Производство продукции ежегодно увеличивается, в этом году — на 10%, сообщил «Башинформ». В Дюртюлях руководитель региона осмотрел ход работ по благоустройству дворов, на это выделено 31,9 млн рублей, также зашел в подъезд дома, где идет ремонт. Всего в рамках республиканской программы ремонтируется 81 подъезд. На это из бюджета выделено 16,9 млн рублей. На благоустройство парка Матросова потратят 27 млн рублей. В ноябре в городе введут в строй новую детскую поликлинику.

В Чекмагушевском районе Радий Хабиров ознакомился с ходом уборки на полях крупнейшего сельхозпредприятия «Базы». Площадь сельхозугодий составляет 43,1 тыс. га. В 2018 году в хозяйстве намолочено 60,5 тыс. тонн зерна, урожайность — 45,6 ц с гектара. Производством продукции в СП занимаются семь молочно-товарных и одна коневодческая фермы. Поголовье КРС составляет 6 672 головы.

Жители Чекмагуша попросили ﻿ врио главы благоустроить их дворы. По словам Хабирова, в следующем году эти дворы включат в регпрограммму ремонта. Вопросы возобновления производства на Чекмагушевском молзаводе рассмотрят на ближайшем «Инвестчасе». «Наши малые города и районные центры немного застоялись, в них нужно вдохнуть новую энергию, им надо помогать, потому что в последние годы там мало что делали, в том числе и в плане благоустройства», — отметил Радий Хабиров, подводя итоги поездки.

Передано в суд дело учалинского экс-прокурора

В Башкирии завершено расследование уголовного дела по обвинению в получении взятки бывшего Учалинского межрайонного прокурора Наиля Халилова. Как пишет «Коммерсантъ-Уфа», в 2016-2018 годах прокурор в обмен на деньги оказывал покровительство местному предпринимателю Игорю Казакову, деятельность которого связана с добычей полезных ископаемых. За покровительство прокурору было выплачено более 660 тыс. рублей. В ходе следствия он был отправлен в отставку.

Упор на языки

С 1 сентября этого года в школах №44 и №162 Уфы запустят полилингвальный проект. Это школы, в которых уроки будут вести на русском, башкирском, английском и других языках, сообщил «Башинформ». По словам врио главы РБ Радия Хабирова, всего таких школ будет 14. «Эти 14 гимназий должны стать локомотивом нашего образования, начиная с кадров, методик, содержательной работы», — сказал он.

Также обсуждается открытие в Уфе школы бокса Николая Валуева. Об этом Радий Хабиров сообщил 4 августа на мастер-классе по боксу для юных спортсменов на базе Центра спортподготовки в Уфе. Тренировку провел чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Николай Валуев.

Кто и чем загрязняет республику

Соединения марганца, железа, меди и никеля — основные загрязняющие вещества рек Башкирии, следует из доклада Минэкологии РБ. Так, река Шугуровка загрязняется сбросами с предприятий ЖКХ. Нугушское водохранилище загрязняется смывами с ФОК «Звездный» и «Авиатор», рассказал «Башинформ». Ухудшилось качество воды на озере Аслыкуль, она стала «загрязненной». Шесть районов Башкирии признаны недостаточно обеспеченными питьевой водой. 6 августа на озере в селе Толбазы зафиксирована массовая гибель рыбы. Ранее это произошло на реке Изяк из-за утечки вредных веществ завода «Полиэф». По словам врио Главы РБ, завод должен возместить нанесенный природе ущерб. За 2018 год предприятия ТЭК выпустили в атмосферу более 130 млн тонн выбросов. Основными загрязнителями в цветной металлургии являются «Учалинский горно-обогатительный комбинат» и Сибайский филиал ОАО «УГОК».

Как сообщили эксперты СПЧ, вероятной причиной пожара в месторождении «Новый Сибай» стал отказ от профилактики пожаров при добыче руды. В связи с тлением руды в местном карьере, СПЧ призвал выплатить адекватные денежные компенсации жителям Сибая.

«Культурные» назначения и не только

Как информировал «Башинформ», назначен новый директор Национальной библиотеки РБ — им стал Юлдаш Ураксин, ранее работавший замдиректора ГКЗ «Башкортостан». Дом дружбы народов возглавил Ильгиз Султанмуратов. Он работал замдиректора Института гуманитарных исследований АН РБ. Директором Национального молодежного театра утвержден Рафис Мухамедьянов. Директором ГААНТ имени Гаскарова стал Алмаз Саетов.

Новым руководителем Минэкологии РБ стал бывший судья Урал Искандаров. Управление Росгвардии по Башкирии возглавил Александр Бурдо возглавлявший это ведомство в Марий Эл.

Не для того, чтобы из-за куста охотиться

УГИБДД по Башкирии опубликовало полный список адресов, где установлены комплексы фотовидеофиксации нарушений ПДД. По мнению врио главы РБ Радия Хабирова, это правильное решение. «Пусть каждый знает, где они, потому что задача — не спрятать их, чтобы на водителей из-за куста охотиться. Задача в другом — регулировать скоростной режим», — подчеркнул он на совещании в правительстве. Нарушение скоростного режима названо одной из главных причин ДТП, говорится в ИА «Башинформ». В 2020 году число комплексов фотовидеофиксации достигнет 1000 единиц.

9 августа в Уфе запустили Тимашевский путепровод. Строительство было начато в 2016 году и обошлось в 937 млн рублей. «Башавтотранс» получил 110 новых автобусов малого класса «Форд Транзит». По словам Радия Хабирова, к 1 сентября все райцентры республики будут соединены автобусными маршрутами.

МВД Башкирии проверяют из-за гибели сотрудника в прямом эфире

По данным bash.news, в МВД Башкирии началась внутренняя проверка МВД России, в Уфу приехали сотрудники собственной безопасности из Москвы. Им поручено установить причины гибели 23-летнего полицейского, проверить настроения в отделе, в котором числился погибший. Сотрудник отдела полиции №2 по Уфе Эмиль К. погиб в аварии 5 августа, врезавшись в припаркованный грузовик. Как прокомментировали в МВД по РБ, в момент трагедии погибший был не на работе и просто не справился с управлением автомобиля. Однако в соцсетях появилась видеотрансляция, которую молодой человек вел перед смертью. На кадрах видно, как Эмиль плачет за рулем, а перед столкновением с фурой будто специально убирает руки с руля и закрывает лицо перед ударом, рассказали на БСТ.

Миллионы медикам

8 августа врио главы Башкирии Радий Хабиров на «Здравчасе» вручил врачам сертификаты республиканских программ соцподдержки медицинских работников, которые приступили к работе в 2019 году. Анестезиологи, реаниматологи, офтальмологи, терапевты, педиатры, гинекологи получили материальную помощь в размере от 500 тысяч до 1 млн рублей. «Мы нашли средства, а вы их правильно используйте и хорошей вам работы», — отметил Радий Хабиров. По данным «Башинформ﻿а», пока Минздрав не может перебороть отрицательную тенденцию снижения числа сотрудников скорой помощи. С 1 января этого года службу покинули 14 человек.