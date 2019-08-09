Аэропорт Уфа приглашает на празднование Дня воздушного флота
Аэропорт Уфа приглашает на празднование Дня воздушного флота Фото: Валерий Шахов
УФА, 9 авг 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.
Аэропорт Уфа приглашает всех любителей авиации на празднование Дня Воздушного флота России, который состоится 17 августа на привокзальной площади аэропорта у терминала 2.«Гостей встретят мимы и ходулисты из Театра De Bufo. Для детей будут организованы творческие мастер-классы, аквагрим, научное космическое шоу; будет установлен аттракцион виртуальной реальности», — сообщили в пресс-службе уфимского авиаузла.Все желающие смогут помериться силами в армрестлинге. Своя профессиональная битва развернется среди сотрудников служб аэропорта — участников конкурса профессионального мастерства. Хедлайнерами праздника выступят группа Via Chappa и юная звезда Кристина Ташкинова.Вход свободный. Начало в 10 часов.