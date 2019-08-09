Главная транспортная проблема Уфы решена при поддержке «Башнефти»

Фото: АНК «Башнефть»





Фото: АНК «Башнефть»

УФА, 9 авг 2019.

При поддержке АНК «Башнефть» (входит в ПАО «НК «Роснефть») удалось решить одну из ключевых инфраструктурных проблем столиц Башкирии. Открыто движение на транспортной развязке, соединяющей северную и южную части Уфы – Тимашевский путепровод. До сих пор из-за того, что автомобильная дорога пересекала железнодорожный переезд, на этом месте образовывались большие пробки, а время в пути из одной части города в другую составляло более полутора часов. Теперь оно сократится до 30 минут. Большую часть строительства профинансирована в рамках соглашения о сотрудничестве между НК «Роснефть» и Республикой Башкортостан.

Общий объем инвестиций в строительство, начатое в 2016 году, составил более 1 млрд рублей. С самого начала проектировщики и строители осознавали сложность сооружения: чтобы построить Тимашевский путепровод, пришлось осушать болотистую местность, переносить множество коммуникаций, в том числе газопроводы, водопроводные трубы, электрические кабели. Общая длина построенного сооружения составляет около 1 км, сам путепровод представляет собой трехполосную дорогу длиной 161 метр. Он оснащен тротуарами, экранами шумоизоляции, локальными очистными сооружениями, ливневой канализацией, системой освещения и другими необходимыми элементами инфраструктуры. Также будут построены выходы на улицу Свободы и Бирский тракт (их протяженность составит 862 метра).

Проблема «Северных ворот Уфы» обсуждалась более двадцати лет – с того момента, как из-за резко выросшего трафика железнодорожный переезд стал местом постоянных заторов. Каждый день в «часы пик» люди часами простаивали на переезде, пытаясь попасть на работу или домой. Из-за больших объемов выхлопных газов ухудшалась экологическая обстановка. Проблему удалось решить в 2016 г. после того, как АНК «Башнефть» вошла в периметр НК «Роснефть» и между компанией и правительством республики было подписано соглашение о сотрудничестве.

За последние годы в рамках этого соглашения введен в эксплуатацию ряд важных социальных объектов Башкортостана. В том числе, это ледовые комплексы в Кумертау и Туймазах, медицинские учреждения (поликлиники, реабилитационные центры) в Татышлинском, Илишевском районах, Уфе, физкультурно-оздоровительные комплексы в Белорецком и Ермекеевском районах и многие другие. Поддержка модернизации дорожной инфраструктуры является важным пунктом благотворительной программы «Башнефти». В числе объектов последних лет – дорога от Языково до Чишмов, дороги в Краснокамском, Дюртюлинском и еще 10 районах республики, мост через реку Мата в Бакалинском районе и многие другие транспортные объекты.