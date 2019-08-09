Жители Башкирии 24 раза обратились к Путину по вопросам защиты прав потребителей

УФА, 9 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Башкирии в первое полугодие 2019 года на 12,8% увеличилось количество обращений граждан в сфере нарушения прав потребителей. По данным республиканского Роспотребнадзора, в текущем году зарегистрировано 3979 жалоб, в 2018-м — 3468. Также в санитарно-эпидемиологическую службу региона поступило 24 обращения на имя президента России Владимира Путина по вопросам защиты прав потребителей.

Чаще всего жители Башкирии жалуются на розничную торговлю (48,5%), на услуги ЖКХ (18%), страховую и банковскую деятельность (6,6%), услуги связи (3,5%), бытовое обслуживание (3,3%), медицину (3%), общественное питание (2,7%), техобслуживание и ремонт автомобилей (0,3%)

«Подано 66 исковых заявлений в защиту прав и законных интересов конкретных потребителей и группы потребителей. В первом полугодии возмещено имущественного вреда, причиненного потребителям, на общую сумму 14,9 млн рублей», — сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора Башкирии.

Специалисты службы за первые шесть месяцев 2019 года проконсультировали в сфере прав потребителей 2878 человек по «горячей линии».