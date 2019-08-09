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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии в предстоящие выходные температура воздуха повысится до 31 градуса

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии в предстоящие выходные температура воздуха повысится до 31 градуса Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 9 авг 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкирии в предстоящие выходные температура воздуха повысится до 30-31 градуса, сообщает республиканское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В субботу, 10 августа, по прогнозу ожидаются небольшие кратковременные дожди, местами до умеренных, локально грозы. Температура воздуха ночью будет +11,+16, днем +21,+26 градусов. По югу воздух прогреется до +31 градусов.

В воскресенье, 11 августа, возможны кратковременные дожди, грозы. В дневные часы столбики термометров поднимутся до +25,+30 градусов.

По данным синоптиков, долгожданное тепло будет кратковременным. В праздничный понедельник, 12 августа, температура воздуха понизится до 19 градусов днем и 11 градусов ночью. В этот и последующие дни будут идти дожди.

Теги: погода
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