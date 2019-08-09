Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии в предстоящие выходные температура воздуха повысится до 31 градуса Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 9 авг 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкирии в предстоящие выходные температура воздуха повысится до 30-31 градуса, сообщает республиканское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В субботу, 10 августа, по прогнозу ожидаются небольшие кратковременные дожди, местами до умеренных, локально грозы. Температура воздуха ночью будет +11,+16, днем +21,+26 градусов. По югу воздух прогреется до +31 градусов.

В воскресенье, 11 августа, возможны кратковременные дожди, грозы. В дневные часы столбики термометров поднимутся до +25,+30 градусов.

По данным синоптиков, долгожданное тепло будет кратковременным. В праздничный понедельник, 12 августа, температура воздуха понизится до 19 градусов днем и 11 градусов ночью. В этот и последующие дни будут идти дожди.