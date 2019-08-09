Для жительниц Стерлитамака впервые организовали форум «Территория женского счастья»























УФА, 9 авг 2019. /ИА «Башинформ» /.

8 августа в Стерлитамаке состоялся масштабный форум «Территория женского счастья», сообщает администрация города.

Открытая академия собрала женщин всех возрастов, занятых в самых разных сферах деятельности. В этот день на площадке Городского дворца культуры на протяжении всего дня проходили мастер-классы и тренинги, консультации ведущих врачей республики и выставки, была подготовлена развлекательная программа, в том числе и для женщин, которые пришли с детьми. Мероприятие посетили около 3 тысяч человек.

Почётными гостями «Территории женского счастья» стали первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, и.о. заместителя премьер-министра Правительства РБ Ленара Иванова, заместитель председателя Государственного Собрания — Курултая РБ Эльвира Аиткулова, уполномоченный по правам ребёнка в РБ Милана Скоробогатова. Также мероприятие посетила супруга врио Главы Республики Башкортостан Каринэ Хабирова.

Активное участие в форуме приняли женские общественные организации — уфимское сообщество Амазонок, «Союз башкирских женщин», «Матери Республики Башкортостан», «Союз успешных женщин», «Ак инэйзэр», «Союз женщин».

Академия была поделена по разным направлениям — слагаемым женского счастья. На первом этаже были устроены «Территория искусства» с 3D фотозоной, «Территория женского стиля», где представительницы прекрасного пола могли посмотреть и приобрести изделия и украшения ручной работы. Здесь же работали «Территория питания» с буфетом и выставкой продукции молочной кухни, «Территория развития интеллекта ребёнка», где проводились мастер-классы для мам с детьми. На «Территории творчества» были организованы hand made мастер-классы. Много желающих было получить консультацию врачей. На «Территории здоровья» вели приемы ведущие врачи-онкологи, маммологи и терапевты из Уфы и Стерлитамака. Здесь же можно было сделать экспресс-тест на определение уровня глюкозы в крови, получить аппаратные и уходовые процедуры. На втором этаже внимание женщин привлекали мастер-классы от салонов красоты, демонстрация дизайнерской одежды и советы стилистов. Здесь представители бьюти-индустрии делали причёски, наносили макияж, проводили процедуры для лица и рук, учили методикам естественного омоложения лица. Для участников академии провели мастер-классы по рисованию на песке и в технике «эбру», по изготовлению восковых свечей, научное шоу с сухим льдом и шоу мыльных пузырей, для детей был установлен мобильный детский планетарий. Посетителей учили слагаемым женского успеха, актёрскому мастерству, ораторскому искусству в жизни и секретам молодости и красоты. Кульминацией мероприятия стала лекция-тренинг «Тебя ждёт счастье» коуча международного уровня, доктора социологических наук, кандидата медицинских наук, врача-психотерапевта Сергея Капицы.

﻿«Территория женского счастья — это весь мир. Это семья, дети, родители, работа, друзья и многое другое», — раскрыла своё понимание названия мероприятия Каринэ Хабирова и пожелала всем женщинам находить радость в жизни и делиться этой радостью с семьёй и окружающими людьми.

По ее словам, подобные мероприятия планируется проводить и в других городах Башкортостана.