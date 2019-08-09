Фото: ИА «Башинформ» Самолеты из Москвы, Санкт-Петербурга и Стамбула не смогли приземлиться в Уфе Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 9 авг 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

В Уфе из-за сильного тумана не смогли приземлиться четыре самолета.

«Авиакомпаниям «Северный ветер» (Москва — Уфа), «Нордавиа» (Санкт-Петербург — Уфа), «Аэрофлот» (Москва — Уфа) и «Турецкие авиалинии» (Стамбул — Уфа) метеоминимумы экипажей не позволили приземлиться в Уфе, в связи с этим воздушные суда были направлены на запасные аэродромы Екатеринбург и Казань», — сообщили в пресс-службе уфимского авиаузла.

Также на вылет из-за ограниченной видимости на 1 час 35 минут задерживается рейс авиакомпании «Ямал» в Ноябрьск.

Аэропорт «Уфа» работает в штатном режиме, остальные рейсы выполняются согласно центральному расписанию.