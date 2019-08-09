В Куюргазинском районе прошел молодежный форум «Территория возможностей»

Фото: администрация Куюргазинского района



















Фото: администрация Куюргазинского района

УФА, 8 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

В этом году молодежный форум «Территория возможностей» под девизом #Янашел! в Куюргазинском районе проходил с совершенно конкретной задачей — выявить молодежной актив и начать с ними работать. Глава администрации Юлай Ильясов хотел видеть не только культмассовые мероприятия и спортивные соревнования среди сельсоветов, но и понять, могут ли молодые куюргазинцы креативно мыслить и выбрать себе лидера молодежного движения. При поддержке Лиги молодежной политики Башкирии самые активные ребята, выдвинув своих пять лидеров и объединившись вокруг них в команды, приступили к работе. В первый день форума пятеро смелых вышли перед своими сверстниками, чтобы рассказать, почему они должны стать лидерами «Территории возможностей» и какие идеи готовы предложить, чтобы их район стал лучшим. Их идеи очень впечатлили главу района:

«Присутствуют интересные креативные мысли! На самом деле, их можно применить на практике. Очень интересная идея по реанимации спиртоводочного комбината – создание на его месте комплекса по мусоропереработке. Это будет способствовать, в том числе, и экономической заинтересованности населения для участия в мусорной реформе. Есть такие идеи, как создание молодежного коворкинг-центра. Какие-то из задумок уже были у меня в голове, но тут они получили творческое и молодежное воплощение».

Затем состоялись жаркие дебаты, модератором которых выступил президент Лиги молодежной политики Вито Сабиров. Победителем на выборах лидера «Территории возможностей» стал Инсаф Усманов из села Новотаймасово. После голосования было принято решение о том, что работа с молодежным активом администрации станет регулярной и будет проходить в виде мозговых штурмов с главой района раз в месяц. Во второй половине дня ребята разбились по командам сельсоветов и участвовали в спортивных соревнованиях, выявляя сильнейшее село. Помехой им не стал ни сильный порывистый ветер, ни многократно начинающийся проливной дождь. Перед дискотекой все зарядились энергией от тренинга, который провела заведующая кафедрой психологии Институт развития образования Башкирии Лилия Халикова.

Второй день форума посвятили экологической теме и мусорной реформе. Территориального представителя регоператора «Эко-Сити» Сергея Салтыкова ребята буквально завалили вопросами и диалогом остались довольны. Молодежь выступила с предложение к регоператору провести такие встречи во всех сельсоветах. Затем прошел экологический субботник, собранный вокруг площадки форума мусор был вывезен специально предоставленной «Эко-Сити» машиной.

Закончился форум награждением самых активных команд, а лидером стал Ленинский сельсовет. На форуме глава администрации Куюргазинского района обещал молодежному активу провести с ними встречу, не откладывая в долгий ящик, и уже на этой неделе он пригласил их к себе в кабинет.

«Как и договаривались на молодежном форуме, сегодня встретились с ребятами у меня в кабинете. Такого демократичного совещания у меня еще не было. Задача простая: привлечь ребят к работе администрации, к общественной работе. Я уже говорил, что мне нужны их креативные мозги и свежие идеи. С ребятами поделился своим видением нашего взаимодействия. Подняли вопрос о помещении, где они смогут собираться. Договорились, что они сами предложат мне несколько вариантов в поселке. Встречаться будем раз в два месяца, а с самой активной частью даже на оперативных совещаниях», — написал на своей странице в социальных сетях после встречи с молодыми ребятами Юлай Ильясов.