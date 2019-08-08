Фото: МЧС по РБ В Башкирии экологи устанавливают причину замора рыба на пруду в Аургазинском районе Фото: МЧС по РБ

УФА, 8 авг 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкирии экологи устанавливают источник загрязнения пруда на реке Корья в селе Толбазы Аургазинского района. Несколько дней назад здесь была зафиксирована массовая гибель рыбы.

Специалисты Управления государственного аналитического контроля отобрали пробы воды пруда, чтобы определить содержание загрязняющих веществ и установить причины гибели рыбы, сообщает пресс-служба Минэкологии. По результатам анализа будет решаться вопрос о привлечении к административной ответственности виновных лиц. Вопрос находится на контроле у Стерлитамакского территориального управления Минэкологии РБ, регионального Роспотребнадзора и территориального управления Росрыболовства.