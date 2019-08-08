В поселке Чишмы потерялась 37-летняя женщина: ушла с работы, домой не вернулась
УФА, 8 авг 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.
В поселке Чишмы Чишминского района Башкирии разыскивают 37-летнюю Галину Погарскую. Женщина ушла с работы из местного плодопитомника вечером 6 августа, но домой не вернулась.
По словам ее мамы, Ирины Погарской, Галина работает в теплице. Ранее таких случаев внезапной пропажи не было. Женщина страдает психическим заболеванием, которое может быть вызвано, по словам мамы, пережитыми стрессами. О пропаже дочери женщина обратилась в полицию.
На сайте поискового отряда «Лиза Алерт Башкортостан» опубликована ориентировка.
Приметы Галины: рост 164 см, среднего телосложения, волосы темно-русые.
Была одета в коричневый в серую полоску плащ, терракотовую толстовку с капюшоном, черные спортивные штаны, белые в красную полоску балетки. Нуждается в медицинской помощи. Может находиться в любом районе Башкирии.