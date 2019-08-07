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В Башкирии «Позитивная среда» проводит работу по профилактике СПИДа

ОБЩЕСТВО

УФА, 7 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе некоммерческая организация «Позитивная среда» проводит работу по профилактике ВИЧ-инфекции и профилактике социально опасных форм поведения.

В настоящее время организация реализует несколько государственных контрактов. На территории многофункциональных центров «Мои Документы» в городе специалисты и волонтеры проводят информирование взрослого населения о ВИЧ-инфекции. Также информация о мероприятиях по профилактике инфекции размещается на интернет-ресурсах, среди посетителей распространяются буклеты. Кроме этого, здесь организуют и проводят выездное индивидуальное экспресс-тестирование на выявление антител к ВИЧ иммунохроматографическим методом.

С июля 2019 года в Уфе по адресу: Пушкина, 43, работает мобильный пункт, где можно пройти экспресс-тест на ВИЧ-инфекцию, а также получить консультацию по вопросам заболевания, психологическую помощь. Это можно сделать анонимно и бесплатно. Тестирование проводит медицинский работник в вечернее время с 17 до 20 часов по понедельникам, средам, четвергам, пятницам. Для успешного прохождения тестирования по слюне необходимо за 30 минут до теста не пить жидкости, не курить и не жевать жвачку.

Кроме этого, специалисты и волонтеры организации выезжают на предприятия и проводят групповое консультирование по профилактике ВИЧ-инфекции среди взрослого населения в трудовых коллективах, организуют индивидуальное экспресс-тестирование на выявление антител.

Справка. Некоммерческая организация «Позитивная среда» создана в 2017 году амбициозной командой профессионалов для помощи ВИЧ-положительным людям. Общественники регулярно проводит просветительские акции для горожан и ставят своей целью привлечь внимание людей к необходимости следить за своим здоровьем, а также повысить информированность и грамотность в вопросах профилактики ВИЧ/СПИДа и заболеваний, передающихся половым путем.

Теги: профилактика СПИДа, ВИЧ-инфекция, НКО
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