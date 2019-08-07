НКО Башкирии могут подать заявку на участие в фестивале «Помочь может каждый»

УФА, 7 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

7 декабря 2019 года в уфимском Конгресс-холле «Торатау» состоится благотворительный фестиваль «Помочь может каждый», на котором третий сектор Башкирии сможет получить различные виды нефинансовой помощи.

Программа фестиваля «Помочь может каждый» состоит из различных активностей от организаторов, партнеров, НКО и авторов социально значимых проектов: творческие мастер-классы, лектории, аниматоры, акция «Подарки под елкой», фотозона, детская зона и многое другое. На мероприятии жители республики познакомятся с деятельностью некоммерческих организаций, социально значимых проектов и вариантами возможной помощи: от волонтерства до помощи «здесь и сейчас».

Как сообщила пресс-секретарь Общественной палаты РБ Ляйсан Гаррапова, фестиваль пройдет в рамках реализации общественно значимой программы «Содействие развитию благотворительности и добровольчества в Республике Башкортостан «Помочь может каждый»» — победителя конкурсного отбора социально ориентированных некоммерческих организаций Башкортостана в целях предоставления им субсидий из республиканского бюджета.

К участию в благотворительном фестивале «Помочь может каждый» приглашаются некоммерческие организации (функционирующие не более 5 лет) и авторы социально значимых инициатив. Заявки на участие принимаются до 15 августа. Чтобы стать его участником и получить различные виды поддержки, необходимо заполнить анкету по ссылке https://clck.ru/Go2h7 и пройти предварительное обучение (бесплатное).

Обучение состоится 22-23 августа в малом конференц-зале БЦ «Территория 3000» по различным темам: эффективные коммуникации, фандрайзинг, работа со СМИ, навыки презентации, SMM, тайм-менеджмент, социальное проектирование, законодательные инициативы в решении социальных проблем. Также предусмотрена форсайт-сессия с участием представителей власти, бизнеса и некоммерческих организаций.

Организаторы — Центр «Ломая барьеры» и Башкортостанское региональное отделение Молодежной общественной организации «Российские Студенческие Отряды». Мероприятие проводится при поддержке Общественной палаты Республики Башкортостан. Подробности по телефону 8-917-741-80-69, Алина Хабирова.