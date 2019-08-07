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7 августа Среда

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В лагере «Виктория» отдохнули дети с ограниченными возможностями здоровья со всей Башкирии

ОБЩЕСТВО

УФА, 7 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

В спортивно-оздоровительном лагере «Виктория» в Кармаскалинском районе прошло закрытие третьей смены. Как рассказала журналист газеты «Кармаскалинская новь» Альфия Ахмадуллина, в этом году впервые в лагере был организован заезд для детей-инвалидов. Отдохнуть смогли 15 ребят, девять из них сопровождали родители.

В последний день смены ребят приехали навестить супруга врио Главы республики Каринэ Хабирова и глава района Альфир Сабиров. Старшая вожатая Елизавета Октябрева провела для них экскурсию по корпусам. Гости пообщались с детьми, расспросили, как они отдохнули. Ребята ответили, что хорошо провели время – смогли покупаться, поучаствовать в мероприятиях и, конечно, подружиться. Все в один голос говорили, что хотят приехать в «Викторию» и на следующий год.

«На базе лагеря в Кармаскалинском районе мы сделали заезд для детей с ограниченными возможностями здоровья и их родителей. Приятно, что все остались довольны. Значит, у нас получилось. И на следующий год этот опыт будут перенимать лагеря в других районах республики», – сказала Каринэ Хабирова.
Руководство лагеря постаралось по максимуму насытить программу для ребят. Они вместе с другими участвовали в спортивных и культурных мероприятиях. Мамы говорили, что это был отличный опыт и для детей, и для них самих.

«В этом году появилась идея организовать отдых для особенных детей и их родителей. Первоначально хотели сделать отдельную смену. Но потом остановились на инклюзивном образовании. Дети с особыми потребностями занимались и отдыхали рядом с обычными детьми», – отметил Альфир Сабиров.

На чаепитии говорили об оздоровлении детей-инвалидов, об их возможности отдыхать не только в санаториях, но и в лагерях.

«Мы приехали из Дуванского района. Моей дочери Анне 9 лет. У нее аутизм. Здесь она смогла раскрыться: начала петь, оказывается у дочери такой красивый голос! Много общалась с другими детьми. Я вижу прогресс – социализация пошла на пользу», – поделилась впечатлениями Елена Орлова.

Все дети получили подарки от Каринэ Хабировой. Главе района было вручено благодарственное письмо от имени врио главы республики Радия Хабирова за организацию летнего оздоровительного отдыха детей с ограниченными возможностями здоровья.

«Мы стали экспериментальной площадкой, и задача перед нами была поставлена серьезная. Программа для детей включала не только общие мероприятия, проводились также занятия с логопедом, дефектологом и психологом. Для родителей были организованы индивидуальные консультации и досуг», – рассказал Эльвир Гатиятуллин, начальник лагеря «Виктория».

Третья смена получилась насыщенной и полезной. Этот кусочек лета, проведенный в изумительно красивом месте на берегу реки, надолго останется в памяти и у детей, и у родителей.

Теги: дети, летний отдых, Каринэ Хабирова
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