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7 августа Среда

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Владимир Путин продлил дачную амнистию

ОБЩЕСТВО

УФА, 7 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

В России продлили дачную амнистию до 1 марта 2021 года. Соответствующий закон подписал Президент РФ Владимир Путин.

До указанной даты права на дома на садовых участках можно будет оформить в упрощенном виде. Как предполагается, закон будет стимулировать вовлечение жилой недвижимости в гражданский оборот и развитие частного жилого сектора.

Закон также вводит бессрочную норму о возможности установления российскими регионами предельных максимальных цен для кадастровых работ. Кроме того, продлевается срок льготного бесплатного предоставления членам садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ (СНТ) в собственность земельных участков, находящихся в публичной собственности, в том числе земель общего пользования.

Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Теги: земельные отношения
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