Фото: Олег Яровиков Башкирия в федеральных СМИ: За что вузам может грозить штраф, ФК «Уфа» стал самым успешным Фото: Олег Яровиков

УФА, 7 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Башкирии стартовала региональная программа благоустройства дворов. В ней участвуют не только власти, но и собственники квартир.

Дворы жилых домов в Башкирии начали благоустраивать по новой программе «Башкирские дворики» — в ней принимают участие не только местные власти, но и граждане, передаёт ОТР. «Собственники жилья финансируют 1% от общей суммы затрат на ремонт, 94% средств предоставляет региональное правительство, оставшиеся 5% — местные власти», — уточняется в сообщении. При этом жители сами выбирают, что и когда привести в порядок. Речь идёт в том числе о расширении проездов для машин, обновлении тротуаров, оборудовании дополнительных парковочных мест, рассказали на телеканале.

Так, жители домов на улице Островского в городе Туймазы сдали примерно по 500 рублей с квартиры и сами решили, какие работы надо провести в их дворе: заменить освещение, установить урны, скамейки и камеры видеонаблюдения, а главное — построить игровую и спортивную площадки. Всего на реализацию программы Туймазинский район получил из республиканского бюджета около 80 млн рублей. На эти средства с помощью горожан до конца года власти рассчитывают привести в порядок 15 дворов, а к 2024 году благоустроить около ста дворов, говорится в сюжете.

Выучить и трудоустроить. «Парламентская газета» узнала, что «высшие учебные заведения, выступающие заказчиками целевого обучения, предлагают обязать трудоустраивать своих выпускников. В случае неисполнения этой нормы образовательная организация должна будет перечислить штраф в размере стоимости обучения в местный бюджет». Такой проект поправок в закон об образовании опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. «Сейчас организация, ведущая образовательную деятельность и являющаяся заказчиком целевого обучения, нередко не исполняет свои обязанности по дальнейшему трудоустройству целевиков без каких-либо последующих санкций», — говорится в газете и отмечается, что на устранение этих пробелов и направлена инициатива Минобрнауки. Также предлагается ограничить право Правительства РФ влиять на составление списка специальностей и направлений для обучения по квоте.

«Если ужесточение ответственности вуза, который выступает одновременно и заказчиком целевого обучения, и непосредственно занимается подготовкой будущих специалистов, направлено на качественную целевую подготовку, то эта мера вполне оправдана», — считает первый замглавы Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова. «На опыте Башкортостана, который сенатор представляет в палате регионов, наиболее востребованные по целевому обучению специальности — это медицинские работники, учителя сельских школ и специалисты в области нефтяной отрасли», — рассказали в издании.

Меньше мест в больницах. По итогам 2018 года обеспеченность больничными койками населения Приволжского федерального округа сократилась на 2,41 тыс. мест в медицинских учреждениях по сравнению с 2017 годом, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные Минздрава РФ. Наиболее обеспечены местами в больницах в прошлом году были жители Саратовской области, где показатель составляет 79,8 коек на 10 тыс. населения. В Башкирии и еще трёх регионах ПФО обеспеченность койками превысила 72 на 10 тыс. населения. В аутсайдерах оказалась Татария, где на 10 тыс. человек приходится всего 56,7 коек в больницах. В среднем по России показатель составляет 71,1. Как отмечает REGNUM, в Татарии также зафиксирован самый низкий показатель обеспеченности врачами — 31,2 на 10 тыс. населения. В Башкирии он составляет 34,9. Абсолютный лидер — Мордовия, где показатель обеспеченности врачами составил 46,1 на 10 тыс. населения.

Она опять не пришла в суд по делу о своем изнасиловании. «Суд в Уфе в очередной раз перенес заседание по делу об изнасиловании сотрудницы правоохранительных органов. Девушка, которая обвинила троих бывших коллег в сексуальных домогательствах, не пришла на процесс», — передали на РЕН ТВ. Очередное заседание суда назначено на 13 августа. Ранее материалы резонансного уголовного дела, возбужденного по факту группового изнасилования 23-летней дознавательницы в отделении полиции в Уфе, были направлены в суд для рассмотрения по существу. «В полицию девушка обратилась в конце октября 2018 года, где сообщила, что подверглась сексуальному насилию со стороны троих высокопоставленных коллег. Обвиняемыми по делу проходят экс-сотрудники МВД Эдуард Матвеев, Салават Галиев и Павел Яромчук», напомнили на телеканале, отметив при этом, что «обвинившую коллег в изнасиловании дознавательницу вскоре также уволили за "порочащий честь проступок"».

«Интересный» момент. РИА Новости﻿ информировало, что руководство ФК "Сочи" обратится в экспертную комиссию по моменту в матче с «Уфой». Об этом заявил руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров. Сообщается, что на 13-й минуте матча, прошедшего 4 августа и завершившегося со счетом 0:0, «игрок "Уфы" Кэтэлин Карп руками задержал защитника "Сочи" Федора Кудряшова, но арбитр Алексей Сухой принял решение не назначать пенальти». «По видео видно, что его держат за майку. Но в угловых много таких моментов, и там не было серьезной задержки. Мое мнение, что в этом эпизоде следовало продолжить игру», — сказал Егоров.

«Уфа» — самая успешная. В продолжение футбольной темы «Коммерсантъ» пишет, что 13 клубов, выступавших в РПЛ в сезоне-2018/19, отчитались о своей финансовой деятельности за 2018 год. Чистую прибыль показали семь из них. Как отмечается, «самым успешным стал ФК «Уфа», который заработал 428,3 млн руб.». А самыми убыточными оказались московские «Спартак» (-877,9 млн руб.) и «Динамо» (-1,1 млрд руб.), рассказали в издании.