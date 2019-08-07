Фото: Олег Яровиков В Башкирии врачи на медицинских автопоездах обследовали более 60 тысяч человек Фото: Олег Яровиков

УФА, 7 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Башкирии врачи в рамках акции «Здоровая республика — здоровый регион» осмотрели более 61 тысячи человек, провели более 94 тысяч обследований.

Все случаи подозрения либо выявления социально значимых заболеваний направлены на дообследование, для уточнения диагноза, лечение и взяты на контроль.

В составе автопоездов работают передвижные модули республиканских учреждений. Республиканской клинической больницей имени Г.Г. Куватова осмотрено всего более трех тысяч человек, обследовано — около семи тысяч. Специалисты Республиканского кардиоцентра осмотрели более четырех тысяч человек, а врачи республиканской стоматологической поликлиники — около 400.