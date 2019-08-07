Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии ожидается кратковременное потепление Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 7 авг 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкирии в предстоящие дни ожидается кратковременное потепление.

По данным Башгидромета, 8 августа местами пройдут небольшие кратковременные дожди, днем по западу до умеренных. Ожидаются порывы сильного ветра. Температура воздуха ночью будет +4,+9, днем +17,+22 градуса.

9 августа прогнозируется облачная погода, местами возможны небольшие дожди, в отдельных районах грозы. Температура воздуха в ночные часы +5,+10, днем +19,+24 градуса.

В субботу, 10 августа повеет теплом еще больше. По прогнозам синоптиков, температура воздуха повысится до 17 градусов ночью и 25 градусов днем.

К сожалению, по предварительному прогнозу, такое тепло окажется кратковременным. С воскресенья 11 августа температура воздуха вновь начнет понижаться. Ожидается 19 градусов днем, 9 градусов ночью.

С началом новой недели дневная температура воздуха будет варьироваться в пределах 14-15 градусов. Вероятность осадков сохранится.