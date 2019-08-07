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В Башкирии спасатели нашли заблудившихся в лесу грибников

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии спасатели нашли заблудившихся в лесу грибников Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 7 авг 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Аварийно-спасательную службу Госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о том, что в лесном массиве возле города Кумертау потерялись двое мужчин 59 и 29 лет.

Мужчины пошли за грибами и не смогли самостоятельно выйти из леса. Учитывая, что уже был поздний вечер, они были вынуждены обратиться за помощью к спасателям. Их отыскали по переданным координатам местоположения и вывели из леса.

Чтобы избежать подобных неприятностей, специалисты рекомендуют грибникам перед походом в лес обязательно сообщить близким о маршруте своего похода, зарядить аккумулятор мобильного телефона, захватить с собой нож, компас, спички, фонарик и свисток. Все это может понадобиться, чтобы подавать световые и звуковые сигналы. Также желательно взять с собой запас еды и питья, необходимые лекарства. Необходимо реально оценивать свои физические возможности и состояние здоровья и лучше отказаться от посещения незнакомых мест.

Теги: спасатели, помощь
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