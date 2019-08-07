Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 65.20 ↑

EUR 73.07 ↓

7 августа Среда

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Врач из Уфы поделился с коллегами тонкостями эндопротезирования брюшного отдела аорты

ОБЩЕСТВО
Фото: РКЦ

Врач из Уфы поделился с коллегами тонкостями эндопротезирования брюшного отдела аорты Фото: РКЦ

УФА, 7 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

На протяжении двух дней завотделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения, кандидат медицинских наук Тимур Хафизов проводил в Республиканском кардиоцентре мастер-класс для коллег из Санкт-Петербурга, Челябинская, Оренбурга, Томска, Ханты-Мансийска и Чебоксар. Врачи делилися тонкостями операции по эндопротезированию брюшного отдела аорты. Подобные операции проводились в Уфе восемь лет, но фиксацию стали применять совсем недавно.

«Прооперированные пациенты отличаются от предыдущих тем, что у них шейка аневризмы неоптимальна для фиксации. Мы применили устройство для фиксации эндопротеза к стенкам аорты. Это препятствует его проседанию. Пациентов с таким анатомическим строением около 10-12 процентов от общего числа пациентов с аневризмой в нашем регионе», — объяснил Тимур Хафизов.

Во второй день мастер-класса были детально разобраны данные случаи и обсуждены перспективы развития эндоваскулярной хирургии.

Теги: эндопротезирование брюшного отдела аорты, кардиоцентр, мастер-класс
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В МЧС подтвердили массовую гибель рыбы в озере села Толбазы
На озере в селе Толбазы Аургазинского района Башкирии выставлены аншлаги с предупреждением о запрете купания и вывода домашней птицы на водоем. 6 августа
Федерацию баскетбола Башкортостана отметили на «Экспо-Баскет 2019»
3 августа в Москве прошел «Экспо-Баскет 2019», который собрал на одной площадке всех представителей региональных федераций баскетбола и профессиональных
В Уфе минувшей ночью ураган валил деревья, повреждены автомобили
На оперативном совещании в мэрии Уфы рассказали о последствиях сильного ветра минувшей ночью. Как уточнили в Управлении гражданской защиты города, заф
Экологи Башкирии рассказали, кто и чем загрязняет водоемы республики
Соединения марганца, железа, меди, никеля, органические соединения - основные загрязняющие вещества рек Башкирии. Республиканские экологи опубликовали е
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть