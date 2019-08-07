Фото: РКЦ Врач из Уфы поделился с коллегами тонкостями эндопротезирования брюшного отдела аорты Фото: РКЦ

УФА, 7 авг 2019. /ИА «Башинформ»/.

На протяжении двух дней завотделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения, кандидат медицинских наук Тимур Хафизов проводил в Республиканском кардиоцентре мастер-класс для коллег из Санкт-Петербурга, Челябинская, Оренбурга, Томска, Ханты-Мансийска и Чебоксар. Врачи делилися тонкостями операции по эндопротезированию брюшного отдела аорты. Подобные операции проводились в Уфе восемь лет, но фиксацию стали применять совсем недавно.

«Прооперированные пациенты отличаются от предыдущих тем, что у них шейка аневризмы неоптимальна для фиксации. Мы применили устройство для фиксации эндопротеза к стенкам аорты. Это препятствует его проседанию. Пациентов с таким анатомическим строением около 10-12 процентов от общего числа пациентов с аневризмой в нашем регионе», — объяснил Тимур Хафизов.

Во второй день мастер-класса были детально разобраны данные случаи и обсуждены перспективы развития эндоваскулярной хирургии.